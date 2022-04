Ο Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φόκινα κέρδισε 2-1 τον Ντιμιτρόφ και θα παίξει για πρώτη φορά στην καριέρα του σε τελικό του Tour.

Σε ένα παιχνίδι με πολλά αβίαστα λάθη και από τις δύο πλευρές, ο Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φόκινα ήταν αυτός που κατάφερε να πάρει, για πρώτη φορά στην καριέρα του, το εισιτήριο για τελικό σε Masters στο Μόντε Κάρλο.

Ο πρώτος ημιτελικός με τον Ισπανό κόντρα στον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ κρίθηκε στις λεπτομέρειες (2-1 σετ με 6-4, 6-7(2), 6-3 σε 2 ώρες και 44 λεπτά) με τον Ισπανό να ζει την κορυφαία στιγμή της επαγγελματικής του καριέρας.

Στο 1-1 του πρώτου σετ ο Φόκινα βρήκε το κρίσιμο break στο ματς και κράτησε το σερβίς του για να πάρει σημαντικό προβάδισμα με 3-1. Αυτό το προβάδισμα ήταν αρκετό ως το τέλος για να πάρει το σετ με 6-4 και να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στον τελικό.

Στο δεύτερο τα πράγματα άλλαξαν και ο Ντιμιτρόφ ήταν αυτός που έκανε πρώτος break στο 2-0, εκμεταλλευόμενος τα λάθη του αντιπάλου του. Ο Φόκινα όμως (που είναι σε εξαιρετική κατάσταση σε όλη την διάρκεια του τουρνουά) αντέδρασε και πήρε αμέσως πίσω το break για να ισοφαρίσει σε 2-2 και ακολούθησε και δεύτερο break με τον Ισπανό να φτάνει στο 4-2 και να βάζει τις βάσεις για την πρόκριση στον τελικό.

Ο Ντιμιτρόφ κράτησε το σερβίς του, αλλά ο Ισπανός δεν είχε το παραμικρό πρόβλημα να φτάσει στο 5-3. Ο Βούλγαρος μείωσε και στο 5-4 που σέρβιρε ο Ισπανός για το ματς, έκανε τρία αβίαστα λάθη και έτσι έβαλε ξανά στο παιχνίδι τον αντίπαλό του που ισοφάρισε 5-5 και πέρασε και μπροστά με 6-5 στο δικό του σερβίς στη συνέχεια!

