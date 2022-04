Το ταμπλό του στο τουρνουά της Βαρκελώνης την Μεγάλη Εβδομάδα έμαθε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Τους πιθανούς αντιπάλους του στο 500αρι της Βαρκελώνης την Μεγάλη Εβδομάδα έμαθε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Το Νο5 του κόσμου, με δεδομένες τις απουσίες των τραυματιών Ναδάλ, Μεντβέντεφ, αλλά και αυτές των Ζβέρεφ και Τζόκοβιτς που δεν θα κατέβουν, θα είναι το Νο1 στο ταμπλό.

Algunos duelos de 1R



Martínez vs Ivashka

Munar vs Rinderknech

Ramos vs Mannarino

Andújar vs Humbert

Carballés vs Harris

Musetti vs Báez

Feliciano López vs Ruusuvuori

Coria vs Giron