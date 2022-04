Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ βρήκε τον τρόπο και κέρδισε τον Γιάνικ Σίνερ στην ματσάρα των προημιτελικών στο Μόντε Κάρλο.

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ ήταν αυτός που πήρε το τρίτο εισιτήριο για τα ημιτελικά του Μόντε Κάρλο.

Στο σπουδαίο ματς με τον Γιάνικ Σίνερ έκανε την ανατροπή και με 2-1 σετ (5-7, 6-3, 7-6 μετά από 3 ώρες και 7 λεπτά) έφτασε στην 4αδα όπου περιμένει τον Τσιτσιπά ή τον Σβάρτσμαν.

Ο Γερμανός ξεκίνησε εντυπωσιακά και με ένα γρήγορο break βρέθηκε να έχει προβάδισμα με 4-1. Ωστόσο ο Ιταλός κατάφερε να βρει απάντηση και στο 4-2 έκανε break στο σερβίς του Ζβέρεφ, για να ισοφαρίσει σε 4-4 στη συνέχεια. Στο 5-5 ο Ζβέρεφ υπέπεσε σε διπλό λάθος και έδωσε το break στον Σίνερ που στη συνέχεια έκλεισε το σετ.

