Στους «8» του Μόντε Κάρλο ο Τσιτσιπάς, κέρδισε στις λεπτομέρειες τον Λάζλο Τζέρε με 2-0 σετ και συνεχίζει την προσπάθεια να υπερασπιστεί τον τίτλο του.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ζορίστηκε για άλλη μία φορά, αλλά έφτασε για 13η φορά στην καριέρα του σε προημιτελικό Masters.

Απέναντι στον Λάζλο Τζέρε τα βρήκε σκούρα όπως και πριν δύο μήνες περίπου στο Ακαπούλκο, αλλά βρήκε τον τρόπο να πάρει τη νίκη με 2-0 σετ (7-5, 7-6 (1)) σε 1 ώρα και 53 λεπτά και μαζί το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Μόντε Κάρλο, κυρίως εξαιτίας του ότι κρατούσε εύκολα ή δύσκολα τα δικά του service game.

Στους «8» θα παίξει με έναν εκ των Μουσέτι ή Σβάρτσμαν.

Με πολύ καλό σερβίς ο Στέφανος ξεκίνησε με love service game για το 1-0. Ο Σέρβος κράτησε δύσκολα το σερβίς του και βρήκε και break point στο σερβίς του Τσιτσιπά, όμως ο Ελληνας τενίστας κατάφερε να βρει λύσεις από το σερβίς του και να προηγηθεί 2-1.

Το 2-2 έγινε με μπάκχαντ στο φιλέ του Τσιτσιπά, ο οποίος με δυσκολία κατάφερε να κρατήσει το δικό του σερβίς (χρειάστηκε εύκολο λάθος του αντιπάλου του στην διαγώνιο) για να κρατήσει το προβάδισμα (3-2).

Με backhand winner o Σέρβος ισοφάρισε 3-3. Ο Τσιτσιπάς με εξαιρετικό σερβίς έφτασε σε δεύτερο love service game για το 4-3.

Τρία αβίαστα λάθη του Ελληνα τενίστα έφεραν το 4-4. Ο Σέρβος βρέθηκε μπροστά με 0-30, όμως δύο καλά σερβίς από τον Στέφανο έφεραν στα ίσια το game και στη συνέχεια ο Ελληνας τενίστας έφτασε στο 5-4 από λάθος του αντιπάλου του.

Το 5-5 έγινε από τον Σέρβο που έσβησε set point του Στέφανου, αλλά ο Τσιτσιπάς με δύο winner κράτησε το δικό του σερβίς για το 6-5.

Ο Σέρβος βρέθηκε μπροστά με 30-0, όμως έκανε δύο αβίαστα λάθη και έδωσε δεύτερο σετ πόιντ στον Στέφανο που δεν το άφησε να πάει χαμένο. Ανάγκασε σε δύο ακόμη λάθη τον Τζέρε και με 7-5 έκανε το 1-0 στο ματς.

Ο Τσιτσιπάς σέρβιρε πρώτος και έκανε το 1-0 στο δεύτερο σετ με ένα δύσκολο στοπ βολέ. Με άσο ο Τζέρε έκανε το 1-1 και βρήκε break point στο επόμενο game, αλλά ο Τσιτσιπάς με το σερβίς του πάλι το έσβησε και έφτασε στο υπέρ του 2-1.

Το 2-2 ήρθε εύκολα από τον Τζέρε με καλό σερβίς και έναν winner, αλλά με το τρίτο του love service game στο ματς, ο Στέφανος έφτασε στο 3-2.

Το 3-3 έγινε άνετα από τον Σέρβο, όπως και από τον Στέφανο που συνέχισε να σερβίρει καλά στο ματς. Δεν άλλαξε κάτι στα επόμενα δύο game με τον Τσιτσιπά να φτάνει στο 5-4 με έναν winner στη διαγώνιο.

Με άσο έγινε το 5-5 από τον Τζέρε. Ο Στέφανος με δύο άσους και ένα λάθος του αντιπάλου του έφτασε στο υπέρ του 6-5. Ο Σέρβος κράτησε το σερβίς του και το σετ οδηγήθηκε στο tie break.

Εκεί ήρθε γρήγορα το μίνι break για τον Στέφανο που προηγήθηκε με 3-0, με τον Τζέρε να κάνει συνεχόμενα λάθη και το σκορ να φτάνει στο 5-0. Ο Σέρβις μείωσε 5-1, έκανε όμως διπλό λάθος και με winner ο Τσιτσιπάς τελείωσε το ματς για να πάρει για 13η φορά εισιτήριο σε προημιτελικά ενός Masters.

