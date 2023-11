Ο Νόβακ Τζόκοβιτς νικώντας τον Γιάνικ Σίνερ με 6-3, 6-3 διατήρησε τα κεκτημένα στο Τορίνο και έγινε ο πρώτος που φθάνει σε επτά τίτλους στα ATP Finals.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ολοκλήρωσε τη χρονιά με μια νέα μεγαλειώδη εμφάνιση, έναν νέο τίτλο και μια νέα πρωτιά. Ο 36χρονος Σέρβος κυρίαρχος με αντίπαλο τον Γιάνικ Σίνερ επικράτησε με 6-3, 6-3 κατακτώντας τον τίτλο στα ATP Finals στο Τορίνο.

Ο Τζόκοβιτς διατηρώντας τον τίτλο του στην πρωτεύουσα του Πιεμόντε, έφθασε στις επτά κατακτήσεις στα ATP Finals και έγινε πολυνίκης στη διοργάνωση, αφήνοντας στις έξι τον Ρότζερ Φέντερερ. Παράλλλα έκλεισε τη χρονιά με τον 7ο τίτλο του φθάνοντας στους 98 τίτλους στην καριέρα του.

NO FEAR.

NO WEAKNESS.

NO LIMIT.

NOVAK. @DjokerNole defeats Sinner 6-3 6-3 to win his SEVENTH #NIttoATPFinals title!!! pic.twitter.com/IzzNqvgyEk