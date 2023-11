Με 2-0 σετ (6-4, 6-4) ο Κάρλος Αλκαράθ κέρδισε τον Ντανίλ Μεντβέντεφ και προκρίθηκε ως πρώτος στον όμιλο, για να πέσει πάνω στον Τζόκοβιτς στα ημιτελικά, με τον Ρώσο να προκρίνεται ως δεύτερος.

Εκλεισε η… ματσάρα στα ημιτελικά του ATP Finals, καθώς ο Κάρλος Αλκαράθ κατέκτησε την πρώτη θέση στον «κόκκινο» όμιλο.

Ο Καρλίτος επικράτησε με 2-0 σετ του Ντανίλ Μεντβέντεφ (6-4, 6-4) και ισοβαθμία (2 νίκες - μία ήττα) κατέκτησε την πρώτη θέση, πράγμα που σημαίνει ότι αύριο στα ημιτελικά θα αντιμετωπίσει τον Νόβακ Τζόκοβιτς σε μία τιτανομαχία.

Charly is COOKING @carlosalcaraz defeats Medvedev 6-4 6-4 to finish top of the Red Group on his #NittoATPFinals debut! pic.twitter.com/n13E7rezRN November 17, 2023

Στο πρώτο σετ αμφότεροι κράτησαν το σερβίς τους ως το 3-3. Εκεί ο Αλκαράθ έκανε ένα υποδειγματικό game στο σερβίς του Μεντβέντεφ και με συνεχόμενους winner έφτασε σε τριπλό break point, για να πάρει τελικά προβάδισμα με 4-3.

Κατάφερε να κρατήσει στη συνέχεια το σερβίς του και να φτάσει στην κατάκτηση του σετ με 6-4.

Στο δεύτερο σετ και με το σκορ στο 4-4, ο Μεντβέντεφ έκανε ένα αδιανόητο αβίαστο λάθος και έδωσε διπλό break point στον Ισπανό και με διπλό λάθος στο σερβίς τον έστειλε να σερβίρει για το ματς.

Ο Αλκαράθ δεν έχασε την ευκαιρία και έτσι όχι μόνο προκρίθηκε, αλλά πέρασε και ως πρώτος στον όμιλο με αυτό το 2-0, για να κλείσει ραντεβού με τον Τζόκοβιτς στα ημιτελικά!

Οσον αφορά τον Μεντβέντεφ, θα αντιμετωπίσει τον Γιάνικ Σίνερ σε δύο ημιτελικούς… φωτιά. Παράλληλα, το αποψινό ματς μεταξύ Ρούμπλεφ και Ζβέρεφ, δεν θα έχει κανένα απολύτως ενδιαφέρον.

Στο τέλος του αγώνα, ο Αλκαράθ υπέγραψε σαν... Κριστιάνο Ρονάλντο στην κάμερα, γράφοντας το κλασικό «siuuu» στους πανηγυρισμούς του Πορτογάλου.