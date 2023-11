O CEO της Lacoste επιτέθηκε στον Τσιτσιπά και όλο το τένις στάθηκε στο πλευρό του Στέφανου

Ο επικεφαλής της εταιρίας Lacoste, που ντύνει τον Τζόκοβιτς, επιτέθηκε με tweet στον Τσιτσιπά επειδή εγκατάλειψε λόγω τραυματισμού στην διάρκεια του ματς με τον Ρούνε και οι συναθλητές του Στέφανου τον υπερασπίστηκαν αμέσως.

Ενα tweet προκάλεσε έντονο εκνευρισμό σε πρώην και νυν τενίστες και το οποίο αφορούσε τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Ο Τιερί Γκιμπέρ, CEO της Lacoste που είναι χορηγός του Νόβακ Τζόκοβιτς, φαίνεται πως ενοχλήθηκε από την αποχώρηση του Τσιτσιπά στο τρίτο game του αγώνα με τον Ρούνε, κάνοντας λόγο για «unfair» του Στέφανου, στην λογική ότι θα έπρεπε να αποσυρθεί πριν αρχίσει το ματς, για να δώσει την ευκαιρία στον Χουρκάτζ να διεκδικήσει την πρόκριση μέσα από δύο παιχνίδια. Και το έκανε με αφορμή τη νίκη του Σίνερ με τον Ρούνε, για να δώσει έμφαση στο ότι ο Ιταλός έπαιξε το ματς στα ίσια, με αποτέλεσμα να περάσει στα ημιτελικά και ο πελάτης της εταιρείας του Γκιμπέρ, Νόβακ Τζόκοβιτς…

«Μπράβο στον Σίνερ για τη νίκη του απόψε (σ.σ. Στο ματς με τον Ρούνε). Παρά την unfair συμπεριφορά του Τσιτσιπά, έδειξε σε όλους γιατί είναι ένας μελλοντικός πρωταθλητής και ένας αυθεντικός τύπος)» έγραψε.

Hats off to @janniksin for his win tonight. Despite the unfair behaviour of Tsitsipas, he showed to everyone why he is a future champ and an authentic guy.#ATPFinals