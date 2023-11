Ο Χουρκάτζ αντικαταστάτης του Τσιτσιπά στα ATP Finals

Ο Χουμπέρτ Χουρκάτζ πήρε τη θέση του Στέφανου Τσιτσιπά στη συνέχεια των ATP Finals και θα τεθεί αντιμέτωπος του Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Χουρκάτζ μαζί με τον Τέιλορ Φριτζ βρίσκονται στο Τορίνο ως αναπληρωματικοί. Μετά την αποχώρηση του Τσιτσιπά στον αγώνα του με τον Ρούνε, οι Χουρκάτζ και Φριτζ έπαιξαν ένα σετ, με τον Πολωνό να επικρατεί με 6-3.

Hubi having a laugh @HubertHurkacz wins the exhibition set against Fritz 6-3 with a smile on his face at all times! #NittoATPFinals pic.twitter.com/ZDN3Omdqw4