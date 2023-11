Ο Στεφάνος Τσιτσιπάς έμαθε τους αντιπάλους που θα αντιμετωπίσει στη φάση των ομίλων στα ATP Finals στο Τορίνο.

O Στέφανος Τσιτσιπάς θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Νόβακ Τζόκοβιτς στη φάση των ομίλων των ATP Finals, που αρχίζουν την Κυριακή (12/11) στο Τορίνο.

Το απόγευμα της Πέμπτης (9/11) έγινε στην ιταλική πόλη η κλήρωση των ομίλων και ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Νόβακ Τζόκοβιτς, τον γηπεδούχο Γιάνικ Σίνερ και τον Χόλγκερ Ρούνε. Οι δύο πρώτοι ανά όμιλο περνούν στην ημιτελική φάση.

#ATPFinals draw is out!



Green Group

Djokovic

Sinner

Tsitsipas

Rune



Red Group

Alcaraz

Medvedev

Rublev

Zverev



What do you think? pic.twitter.com/CDJY896A6e