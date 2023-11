Ο Τσιτσιπάς μαθαίνει αντιπάλους στα ATP Finals στο Τορίνο

Το απόγευμα της Πέμπτης ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα μάθει τους αντιπάλους του στη φάση των ομίλων στα ATP Finals.

Ο ένας μετά τον άλλον οι οκτώ παίκτες που θα πάρουν μέρος στα ATP Finals βρίσκονται ήδη στο Τορίνο. Ανάμεσά τους και ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος από το απόγευμα της Τετάρτης (7/11) βρίσκεται στην πρωτεύουσα του Ποδεμόντιου και λίγο αργότερα προπονήθηκε στην Pala Alpitour, όπου θα φιλοξενηθούν οι αγώνες.

Η κλήρωση των δύο ομίλων θα γίνει την Πέμπτη (9/11) στις 16:00 ώρα Ελλάδος, οπότε θα γίνει γνωστό και το πρόγραμμα των τριών αγωνιστικών.

Οι οκτώ παίκτες με βάση τη θέση τους στο ranking, έχουν χωριστεί σε τέσσερις ομίλους. Αυτό σημαίνει πως ο Στέφανος Τσιτσιπάς ως Νο.6, βρίσκεται με τον Αντρέι Ρούμπλεφ (Νο.5) στον 3ο όμιλο, επομένως δεν θα είναι αντίπαλοι, τουλάχιστον στη φάση των ομίλων.

Τα ATP Finals θα αρχίσουν την Κυριακή 12 Νοεμβρίου και θα ολοκληρωθούν μια εβδομάδα αργότερα.

Stefanos Tsitsipas has arrived in Turin, Italy ahead of the @atptour Finals - November 12 to 19, 2023.#NittoATPFinals #Stef #Tsitsipas #Tennis #ATP



pic.twitter.com/SvXAxbBPwt