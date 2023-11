O Κύργιος σχολιαστής του Τσιτσιπά στα ATP Finals

Ο Νικ Κύργιος έχει να παίξει τένις από τον Ιούνιο και όπως ανακοινώθηκε θα βρεθεί στο Τορίνο ως σχολιαστής στα ATP Finals.

Ο Νικ Κύργιος εντάχθηκε στην ομάδα των σχολιαστών του Tennis Channel στα ATP Finals που αρχίζουν την Κυριακή (12/11) στο Τορίνο.

Ο Αυστραλός συνεχίζει να αναρρώνει μετά από τον τραυματισμό του στο γόνατο, που τον ανάγκασε να χάσει το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν και το τέλος της χρονιάς τον βρίσκει στο... απόλυτο μηδέν στην παγκόσμια κατάταξη, καθώς δεν έχει βαθμό στο ATP ranking.

Θυμίζουμε πως ο Κύργιος έχει δώσει φέτος μόνο έναν αγώνα, τον Ιούνιο στη Στουτγκάρδη, όπου ηττήθηκε από τον Κινέζο, Γιμπίνγκ Βου με 2-0 σετ. Από τότε δεν έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό του στο γόνατο, ενώ ταλαιπωρείται και από ενοχλήσεις στον καρπό.

«Ο Νικ Κύργιος, το οποίου το εκρηκτικό στιλ παιχνιδιού τον έχουν κάνει αγαπητό σε εκατομμύρια θαυμαστές σε όλο τον κόσμο, εντάσσεται στο Tennis Channel ως αναλυτής κατά τη διάρκεια της κάλυψης των ATP Finals το διάστημα 12-19 Νοεμβρίου», αναφέρει το δελτίο Τύπου που επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του.

Nick Kyrgios, who has only played one match this year due to injury, will be commentating for Tennis Channel during the ATP Finals in Turin next week.