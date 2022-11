Ο Τέιλορ Φριτζ βγήκε νικητής στον «τελικό» του «πράσινου» ομίλου απέναντι στον Οζέρ-Αλιασίμ με 2-1 και θα είναι ο αντίπαλος του Νόβακ Τζόκοβιτς στα ημιτελικά του ATP Finals.

O Τέιλορ Φριτζ βρέθηκε την τελευταία στιγμή στο Τορίνο, αντικαθιστώντας τον τραυματία Κάρλος Αλκαράθ και ο 25χρονος Αμερικανός βρίσκεται στα ημιτελικά του ATP Finals.

Στον αγώνα που θα έκρινε τη 2η θέση στον «πράσινο» όμιλο ο Φριτζ νίκησε τον Καναδό, Φελίξ Οζέρ-Αλιασίμ με 7-6(4), 6-7(5), 6-2 και πέρασε στα ημιτελικά και στη συνάντηση με τον Νόβακ Τζόκοβιτς το Σάββατο (19/11).

HERE TO STAY @Taylor_Fritz97 defeats Auger-Aliassime in a marathon 7-6 6-7 6-2 and sets up a semi-final clash with Djokovic!#NittoATPFinals pic.twitter.com/mJ7qzyGR9a