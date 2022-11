Ο Χόλγκερ Ρούνε είδε τον Κάρλος Αλκαράθ να αποχωρεί με πρόβλημα στα πλευρά στο 2ο σετ και συνεχίζει στα ημιτελικά του Masters στο Παρίσι, όπου θα αντιμετωπίσει τον Φελίξ Αλιασίμ των 16 σερί νικών.

Άδοξο τέλος είχε ο δεύτερος χρονικά προημιτελικός στο Masters του Παρισιού, με τον Χόλγκερ Ρούνε να παίρνει την πρόκριση απέναντι στον Κάρλος Αλκαράθ που αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού στο τάι μπρέικ του 2ου σετ.

Με το σκορ να είναι στο 6-3, 6-6 για τον 19χρονο Ρούνε, ο Αλκαράθ πριν από το τάι μπρέικ δέχθηκε ιατρική φροντίδα στα αριστερά πλευρά. Επέστρεψε στο κορτ, αλλά μετά το 3-1 υπέρ του Ρούνε αποχώρησε από τον αγώνα.

Get well soon, @carlosalcaraz @holgerrune2003 moves into the Paris semis with Alcaraz forced to retire after sustaining an injury in the second set#RolexParisMasters pic.twitter.com/fWMxFWmWud