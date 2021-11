ATP Finals: Back to back τελικός για τον Μεντβέντεφ (vids)

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ επικράτησε με 6-4, 6-2 του Κάσπερ Ρουντ και προκρίθηκε στον τελικό της Κυριακής (18:00, Cosmote Sport 6) του ATP Finals όπου θα παίξει με Τζόκοβιτς ή Ζβέρεφ.

Για 2η συνεχόμενη χρονιά ο Ντανίλ Μεντβέντεφ θα παίξει στον τελικό του ATP Finals.

O Ρώσος που κλείνει τη χρονιά στο Νο2 κόσμου το 2020 κατέκτησε στο Λονδίνο τον τίτλο και το Σάββατο απέκλεισε σε 1.19' με 6-4,6-2 τον Κάσπερ Ρουντ για να κλείσει για θέση στον τελικό.

Daniil dominates!



The moment defending champ @DaniilMedwed defeated Ruud and qualified for the final of the 2021 #NittoATPFinals! pic.twitter.com/qVP6rbmMRd