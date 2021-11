ATP Finals: Προπόνηση με Νόρι ο Τζόκοβιτς πριν τον ημιτελικό με Ζβέρεφ (vids)

O Νόβακ Τζόκοβιτς επικράτησε με 6-2,6-1 του Κάμερον Νόρι στην 3η ημέρα του ομίλου του και θα παίξει το Σάββατο (22:00, Cosmote Sport 6) στον 2ο ημιτελικό του ATP Finals.

Με τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια έκλεισε ο Νόβακ Τζόκοβιτς τις υποχρεώσεις του στον όμιλο του ΑΤP Finals του Τορίνο.

Ο Σέρβος που είναι στο Νο1 κόσμου επικράτησε την Παρασκευή με 6-2,6-1 του Βρετανού Κάμερον Νόρι στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι και θα συναντήσει το Σάββατο (22:00, Cosmote Sport 6) στον ημιτελικό τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

For the 3rd time in his career, @DjokerNole wins all 3 #NittoATPFinals group matches in straight sets:



2014 (9 games dropped)

2018 (20 games dropped)

2021 (16 games dropped) pic.twitter.com/3hHMKyiFGw — Tennis TV (@TennisTV) November 19, 2021

O Νόβακ Τζόκοβιτς θέλει άλλες δυο νίκες για να κατακτήσει το 6ο ATP Finals της καριέρας του και να ισοφαρίσει το ρεκόρ του Ρότζερ Φέντερερ.

Προπόνηση με Νόρι

Ο αγώνας με τον Κάμερον Νόρι ο οποίος έπαιξε στα ATP Finals ως αντικαταστάτης του Στέφανου Τσιτσιπά ήταν προπονητικού χαρακτήρα για το Νο1 κόσμου.

Unpassable



Top seed @DjokerNole overcomes Norrie 6-2 6-1 and heads with momentum into the Turin semi-finals!#NittoATPFinals pic.twitter.com/Ok8gmzI7JO — Tennis TV (@TennisTV) November 19, 2021

Στο 1ο σετ ο Νόβακ Τζόκοβιτς αρχίζει με μπρέικ (1-0) και με νέο μπρέικ φτάνει στο 4-1 για να κλείσει στο 6-2. Πάλι μπρέικ στο 2ο σετ (1-0) και παρά τις προσπάθειες και το μπρέικ πόιντ του Νόρι θα φτάσει στο 2-0.

Νέο μπρέικ για το 4-1 και θα κλείσει με μπρέικ στο 6-1!

Ζβέρεφ ενταντίον Τζόκοβιτς

Το Σάββατο στις 22:00 ο Νόβακ Τζόκοβιτς και ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ θα βρεθούν για 11η φορά αντιμέτωποι στο κορτ και για πρώτη φορά στο Τορίνο.

Το Νο1 κόσμου έχει 7-3 νίκες απέναντι στο Νο3. Μέσα στο 2021 ο Σέρβος νίκησε τον Γερμανό στον προημιτελικό του Australian Open, στον όμιλο του ATP Cup και στον ημιτελικό του US Open αλλά ηττήθηκε στον προημιτελικό των Ολυμπιακών Αγώνων.

Σε ATP Finals ο "Νόλε" έχει δυο νίκες σε ομίλους (2018, 2020) αλλά ο Σάσα κέρδισε στον τελικό του 2018 με 6-4,6-3.

Για την ιστορία το μοναδικό τους παιχνίδι επί ιταλικού εδάφους ήταν και το πρώτο τους (2017) με τον Ζβέρεφ να επικρατεί με 6-4,6-3 στον τελικό του Rome Open!

Completed in style



The moment @DjokerNole completed a 3-0 Round Robin campaign at the 2021 #NittoATPFinals! pic.twitter.com/ASDRBiw8kW — Tennis TV (@TennisTV) November 19, 2021

Σε ημιτελικούς ο Νόβακ είναι στο 2-1 στις νίκες.

Μεντβέντεφ κόντρα σε Ρουντ

Στον άλλο ημιτελικό που θα ξεκινήσει στις 15:00 (Cosmote Sport 6) θα παίξουν ο Νο2 Ντανίλ Μεντβέντεφ και ο Νο8 Κάσπερ Ρουντ.

Ο Ρώσος με τον Νορβηγό έχουν κοντραριστεί 2 φορές με τον Μεντβέντεφ να είναι στο 2-0.

Κέρδισε με 2-0 στο ΑΤP Cup 2020 και με 2-0 στο Mallorca Open 2021.

Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή (18:00, Cosmote Sport 6) στο Τορίνο και οι τρεις από τους τέσσερις ημιφιναλίστ έχουν πάρει στο παρελθόν τον τίτλο.

Ο Τζόκοβιτς και ο Μεντβέντεφ ολοκλήρωσαν χωρίς ήττα στους ομίλους.