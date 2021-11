Ο Πάολο Μαλντίνι χάρισε μια φανέλα της Μίλαν στον θαυμαστή του Νόβακ Τζόκοβιτς (vid)

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν έχει κρύψει την αγάπη του για την Μίλαν και τον θαυμασμό του για τον Πάολο Μαλντίνι και ο Ιταλός έσπευσε στο Τορίνο να τον συναντήσει και να του κάνει δώρο μια υπογεγραμμένη φανέλα του με το Νο3!

Την θρυλική φανέλα της Μίλαν με το Νο3 στην πλάτη χάρισε στον Νόβακ Τζόκοβιτς ο Πάολο Μαλντίνι.

Ο Ιταλός που υπήρξε για χρόνια ο εμβληματικός αρχηγός της Μίλαν και σήμερα είναι ο τεχνικός διευθυντής της ταξίδεψε στο Τορίνο όπου διεξάγεται το ATP Finals και συνάντησε τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Οι δυο άνδρες μίλησαν για αρκετή ώρα για την Μίλαν και για τις ζωές τους και ο Μαλντίνι έδωσε μια υπογεγραμμένη φανέλα του στον "Νόλε".

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς είναι μεγάλος φαν της Μίλαν και θαυμαστής του Πάολο Μαλντίνι και ήθελε πάντα να τον συναντήσει. Πριν από λίγες ημέρες επισκέφτηκε το Τορίνο και ο Ζλάταν για να δει τον φίλο του Νόβακ Τζόκοβιτς.

Il Capitano, Paolo Maldini



Everyone wants to meet @DjokerNole #NittoATPFinals pic.twitter.com/uPfZByDwG5