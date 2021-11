ATP Finals: O Κάσπερ Ρουντ αντίπαλος του Μεντβέντεφ στον ημιτελικό (vids)

O Κάσπερ Ρουντ απέκλεισε με 2-6, 7-5, 7-6 (5) τον Αντρέι Ρούμπλεφ και θα παίξει με τον Ντανίλ Μεντβέντεφ το Σάββατο στα ημιτελικά του ATP Finals στο Τορίνο.

Στα ημιτελικά του ATP Finals του Τορίνο στην πρώτη του συμμετοχή προκρίθηκε ο Κάσπερ Ρουντ.

Ο 23χρονος που θα γίνει ο πρώτος Νορβηγός που θα παίξει σε ημιτελικό ATP Finals έδειξε ψυχραιμία στον αγώνα της 3ης ημέρας του ομίλου του και επικράτησε με 2-6, 7-5, 7-6 (5) του Αντρέι Ρούμπλεφ.

Ο Κάσπερ Ρουντ (Νο8) θα παίξει το Σάββατο στον ημιτελικό με τον Ντανίλ Μεντβέντεφ για μια θέση στον τελικό με τον Ρώσο να είναι στο 2-0 στις νίκες απέναντι στον Νορβηγό.

Θυμίζουμε στον άλλο ημιτελικό θα δούμε τον Νόβακ Τζόκοβιτς απέναντι στον Αλεξάντερ Ζβέρεφ ενώ η φάση των ομίλων θα κλείσει το βράδυ (22:00, Cosmote Sport 6) με τον αδιάφορο βαθμολογικά αγώνα του Τζόκοβιτς με τον Νόρι.

Στο 1ο σετ αν και ο Ρουντ έχει μπρέικ πόιντ ο Ρούμπλεφ θα φτάσει πρώτος σε μπρέικ (2-1). Ο Ρώσος σερβίρει εξαιρετικά και παίζει επιθετικά για να "σπάσει" άλλη μια φορά το σερβίς του Νορβηγού για το 4-1.

Στο 7ο γκέιμ ο Ρουντ σβήνει 2 σετ πόινυ για το 5-2 αλλά με το σερβίς του ο Ρώσος κλείνει στο 6-2.

Στο 2ο σετ ο Αντρέι Ρούμπλεφ κάνει πάλι μπρέικ στο 3ο (2-1) αλλά ο Κάσπερ Ρουντ θα το πάρει πίσω για το 2-2. Ο Ρώσος σβήνει μπρέικ πόιντ και ισοφαρίζει σε 3-3 ενώ και ο Νορβηγός με τη σειρά του σβήνει διπλό μπρέικ πόιντ για το 4-3.

O Ρουντ θα έχει τριπλό μπρέικ πόιντ στο 12ο γκέιμ και με μπρέικ θα κλείσει το σετ στο 7-5.

Στο 5ο γκέιμ του 3ου σετ ο Ρουντ σβήνει μπρέικ πόιντ αλλά θα έχει και 2η ευκαιρία ο Ρούμπλεφ και με μπρέικ πάει στο 3-2. Παίρνει όπως και στο 2ο σετ αμέσως πίσω το μπρέικ για το 3-3 ο Νορβηγός.

Ο Αντρέι Ρούμπλεφ θα φτάσει σε μπρέικ πόιντ (με διπλό σφάλμα Ρουντ) αλλά ο Νορβηγός θα το σβήσει για το 6-5 και ο Ρώσος στη συνέχεια θα στείλει το σετ στο τάι μπρέικ. Εκεί θα προηγηθεί με μίνι μπρέικ και 4-2 ο Ρουντ και εν συνεχεία στο 5-3.

Ο Ρούμπλεφ θα πάρει πίσω το μίνι μπρέικ (5-4) αλλά με νέο μίνι μπρέικ ο Νορβηγός θα φτάσει σε διπλό ματς πόιντ (6-4). Σβήνει το πρώτο με άσο ο Ρώσος αλλά με το δεύτερο και άσο θα κλείσει το παιχνίδι ο Νορβηγός.



