ATP Finals: Πρώτη νίκη με ανατροπή για τον Ρουντ (vids)

O Κάσπερ Ρουντ επικράτησε με 1-6, 6-3, 6-4 του Κάμερον Νόρι και θα τα παίξει όλα για όλα για την πρόκριση στους "4" του ATP Finals με τον Αντρέι Ρούμπλεφ.

Την πρώτη του νίκη σε ATP Finals πανηγυρίζει στο Τορίνο ο Κάσπερ Ρουντ.

Ο Νορβηγός που είναι στο Νο8 κόσμου μετά από την ήττα του από τον Νόβακ Τζόκοβιτς στην πρεμιέρα επικράτησε με ανατροπή με 1-6, 6-3, 6-4 του Κάμερον Νόρι και θα παίξει "τελικό" για τη 2η θέση και την είσοδο στον ημιτελικό την Παρασκευή με τον Αντρέι Ρούμπλεφ.

A Casper Comeback @CasperRuud98 recovers from a set down to defeat debutant Norrie 1-6 6-3 6-4#NittoATPFinals pic.twitter.com/MpuojQUBtX — Tennis TV (@TennisTV) November 17, 2021

Ο Βρετανός (Νο12) που πήρε την θέση του τραυματία Στέφανου Τσιτσιπά ξεκίνησε πολύ δυνατά στο παιχνίδι αλλά δεν άντεξε στην πίεση του Νορβηγού.

Right back at ya @CasperRuud98 fighting back with a 6-3 second set win!#NittoATPFinals pic.twitter.com/AdhW4809ea — Tennis TV (@TennisTV) November 17, 2021

Τα ζευγάρια και ο Καράτσεφ

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς είναι στην κορυφή και ήδη στον ημιτελικό και θα παίξει λογικά με τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ στον ημιτελικό. Από την άλλη ο Ντανίλ Μεντβέντεφ θα παίξει με τον Ρουντ ή τον Ρούμπλεφ.

November 2020: World Number 112



November 2021: Alternate at the #NittoATPFinals



Welcome to Torino, @AsKaratsev! pic.twitter.com/I35HFeYHQz — Tennis TV (@TennisTV) November 17, 2021

Την Πέμπτη στις 15:00 (Cosmote Sport 6) θα δούμε τον Χούρκατς με τον Ζβέρεφ με τον Πολωνό να είναι αμφίβολος λόγω τραυματισμού και τον Ασλάν Καράτσεφ να είναι στο Τορίνο για να τον αντικαταστήσει εάν χρειαστεί και στις 22:00 (Cosmote Sport 6) θα παίξουν ο Σίνερ με τον Μεντβέντεφ.

Ο αγώνας Νόρι-Ρουντ

Στο 1ο σετ ο Κάμερον Νόρι δεν άφησε περιθώρια στον αντίπαλο του. Μπρέικ και 3-1, νέο μπρέικ και 5-1 και θα κλείσει το σετ στο 6-1.

Here. To. Play.@cam_norrie makes an immediate impact with a 6-1 first set win over Ruud!#NittoATPFinals pic.twitter.com/rMl0XouIEM — Tennis TV (@TennisTV) November 17, 2021

Από τα μέσα του 2ου σετ και έπειτα άρχισε η αντεπίθεση του Κάσπερ Ρουντ που έφτασε με μπρέικ στο 5-3 για να τελειώσει στο 6-3.

Στο 3ο σετ πάλι ο Νορβηγός θα πετύχει μπρέικ για το 3-2 και θα το υπερασπιστεί έως το τέλος για να κλείσει στο 6-4 με το 4ο ματς πόιντ.

Ο Κάσπερ Ρουντ έγινε ο πρώτος Νορβηγός που φτάνει σε νίκη στην ιστορία του ATP Finals.