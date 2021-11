ATP Finals: Φοβερός Σίνερ "ισοπέδωσε" τον Χούρκατς (vids)

O Γιανίκ Σίνερ επικράτησε με 6-2,6-2 του Χούμπερτ Χούρκατς στην πρεμιέρα του στο ATP Finals στο Τορίνο.

Σαν έτοιμος από καιρό ο Γιανίκ Σίνερ που πήρε το μεσημέρι της Τρίτης τη θέση του Ματέο Μπερετίνι το βράδυ της ίδιας ημέρας "ισοπέδωσε" τον Χούμπερτ Χούρκατς στην πρεμιέρα του στο ATP Finals στο Τορίνο.

Ο 20χρονος Ιταλός τενίστας επικράτησε με 6-2,6-2 του Χούμπερτ Χούρκατς και την Πέμπτη θα παίξει με τον Ντανίλ Μεντβέντεφ στην 3η ημέρα του ομίλου.

Ο Ρώσος είναι ήδη στα ημιτελικά και λογικά την Πέμπτη ο Ζβέρεφ θα βγάλει νοκ άουτ τον Χούρκατς και θα πάρει το 2ο εισιτήριο.

The youngest man since Del Potro in 2008 to participate at the #NittoATPFinals@janniksin is making moves! pic.twitter.com/9iB8y5u9VO — ATP Tour (@atptour) November 16, 2021

O Γιανίκ Σίνερ έγινε ο νεότερος τενίστας μετά από τον Λέιτον Χιούτ (19 ετών, 2000) που κερδίζει στο ντεμπούτο του στο ATP Finals.

Στο 1ο σετ ο Σίνερ φτάνει σε μπρέικ στο 3ο γκέιμ (2-1) και με νέο μπρέικ θα πάει στο 4-1 για να κλείσει στο 6-2. Πάλι στο 3ο γκέιμ του 2ου θα έρθει το μπρέικ (2-1) απλά θα πετύχει το 2ο στο 7ο γκέιμ (5-2).

Πλέον ο Χούρκατς έχει 2/2 ήττες και θα συναντήσει τον Ζβέρεφ.