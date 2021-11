ATP Finals: Προβάδισμα Μεντβέντεφ, 2-1 τον Ζβέρεφ στο Τορίνο (vids)

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ επικράτησε με 6-3, 6-7 (3), 7-6 (6) του Αλεξάντερ Ζβέρεφ και διπλασίασε τις νίκες του στο ATP Finals στο Τορίνο.

Δυο στις δυο νίκες για τον Ντανίλ Μεντβέντεφ στο ATP Finals στο Τορίνο.

Ο Ρώσος που το 2020 κατέκτησε το ATP Finals στο Λονδίνο μετά από 2.35' επικράτησε με 6-3, 6-7 (3), 7-6 (6) του Αλεξάντερ Ζβέρεφ , έφτασε στις δυο νίκες και έχει πλέον προβάδισμα πρόκρισης στα ημιτελικά.

Make that 7 wins-in-a row at the #NittoATPFinals for Medvedev:



