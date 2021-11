ATP Finals: Εγκατέλειψε τον αγώνα με τον Ζβέρεφ λόγω τραυματισμού ο Μπερετίνι (vids)

O Ματέο Μπερετίνι εγκατέλειψε λόγω τραυματισμού τον αγώνα με τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ στο 2ο γκέιμ του 2ου σετ στην πρεμιέρα του ATP Finals.

Άδοξο τέλος είχε για τον Ματέο Μπερετίνι ο πρώτος του αγώνας στο ATP Finals με τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ στην πατρίδα του την Ιταλία και στο Τορίνο.

Ο Ιταλός τενίστας που είναι στο Νο7 κόσμου είχε έντονες ενοχλήσεις στους πλάγιους κοιλιακούς (αριστερή πλευρά), πήρε ιατρικό τάι άουτ στο 2ο γκέιμ του 2ου σετ αλλά αποχώρησε με κλάματα μπροστά σε χιλιάδες συμπατριώτες του που τον αποθέωσαν.

Not how any of us wanted this one to end



Matteo Berrettini retires from his #NittoATPFinals match vs Zverev in Turin... pic.twitter.com/Liglhhxta1 — Tennis TV (@TennisTV) November 14, 2021

Θα εξεταστεί και θα αποφασίσει εάν θα συνεχίσει στο τουρνουά. Εάν αποσυρθεί την θέση του θα πάρει ο Γιανίκ Σίνερ.

Devastating



Matteo Berrettini pulls up with injury mid way through his opening #NittoATPFinals match in Turin vs Zverev... pic.twitter.com/16osAaHqhJ — Tennis TV (@TennisTV) November 14, 2021

Το παιχνίδι διακόπηκε στο 2ο σετ με τον Γερμανό να είναι μπροστά με 7-6 (7), 1-0 (40-40) και έτσι ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ θα παίξει την Τρίτη με τον Ντανίλ Μεντβέντεφ και ο Ματέο Μπερετίνι ή ο αντικαταστάτης του με τον Χούμπερτ Χούρκατς.





All of us after Berrettini is forced to withdraw at home in Turin#NittoATPFinals pic.twitter.com/hjXI2zZDyX — Tennis TV (@TennisTV) November 14, 2021

Μαραθώνιο σετ!

Το 1ο σετ θα κυλήσει με υπερασπίσεις σερβίς αλλά στο 12ο game ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ θα σβήσει 2 σετ πόιντ του Ματέο Μπερετίνι για να οδηγήσει το σετ στο τάι μπρέικ.

Εκεί ο Ιταλός θα έχει άλλα 2 χαμένα και ο Γερμανός με το 3ο σετ πόιντ θα κλείσει στο 7-6 (7) σε 1.23'!

Ο Ζβέρεφ έχει 18 winners και 10 αβίαστα λάθη και ο Μπερετίνι 13-23.

To 2o σετ ο Ματέο Μπερετίνι θα σβήσει μπρέικ πόιντ στο 2ο γκέιμ και θα αποσυρθεί.