ATP Finals: Προκρίθηκε στο Τορίνο ο Αντρέι Ρούμπλεφ

Ο Αντρέι Ρούμπλεφ έγινε ο 5ος τενίστας που προκρίθηκε στο ATP Finals στο Τορίνο (14-21/11) και ακολουθεί ο Ματέο Μπερετίνι.

Για 2η συνεχόμενη χρονιά ο Αντρέι Ρούμπλεφ θ' αγωνιστεί στο ATP Finals.

Το 2020 έκανε ντεμπούτο στο Λονδίνο αλλά το 2021 θα ταξιδέψει στο Τορίνο, την πόλη που θα φιλοξενήσει τους τελικούς από τις 14 έως τις 21 Νοεμβρίου.

Ο Ρώσος είναι ο 5ος τενίστας που παίρνει το εισιτήριο μετά από τον Νόβακ Τζόκοβιτς, τον Ντανίλ Μεντβέντεφ, τον Στέφανο Τσιτσιπά και τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ και ο επόμενος είναι ο Ματέο Μπερετίνι.

Μάχη για τις δυο θέσεις που απομένουν θα δώσουν οι Ρουντ, Νόρι, Χούρκατς αλλά και ο Σίνερ.

See you in Turin



