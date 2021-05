Τον 2ο τίτλο της καριέρας του κατέκτησε το Σάββατο (22/5) στη Γενεύη ο Κάσπερ Ρουντ.

Ο 22χρονος Νορβηγός που την Δευτέρα θα είναι στο Νο16 κόσμου (ισοφάριση ρεκόρ) επικράτησε με 7-6 (6), 6-4 του Καναδού Ντένις Σαποβάλοφ στον τελικό στο ATP 250 της Γενεύης και διπλασίασε τους τίτλους του.

Ο πρώτος του είχε έρθει το 2020 στην Αργεντινή ενώ έχει 2 χαμένους τελικούς στο Σαντιάγκο και στο Χιούστον.

Θυμίζουμε στο τουρνουά συμμετείχε και ο Ρότζερ Φέντερερ που αποκλείστηκε στον 2ο γύρο από τον Πάμπλο Αντουχάρ.

Rock Solid Ruud

A superb week on Geneva's red clay for @CasperRuud98 as he defeats Shapovalov 7-6 6-4 to claim his 2nd career title! pic.twitter.com/OFIVz6k7fh

— Tennis TV (@TennisTV) May 22, 2021