Ο Τομ Πολ θα είναι ο πρώτος αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά στο Lyon Open.

Ο Αμερικανός που είναι στο Νο53 κόσμου απέκλεισε με 6-3,6-3 τον Γάλλο Τζο Τσονγκά στους "32" και θα παίξει στον 2ο γύρο την Πέμπτη με τον Έλληνα πρωταθλητή.

Οι δυο τους έχουν συναντηθεί μια φορά στο παρελθόν. Ήταν στο Citi Open 2019 στην Ουάσινγκτον και ο Τσιτσιπάς είχε κερδίσει με 6-3,7-5 τον 23χρονο.

Στο μεταξύ την Τετάρτη (12:30) ο Στέφανος και ο Πέτρος Τσιτσιπάς θα παίξουν στο διπλό με αντιπάλους τους Αυστραλούς Σμιθ/Έμπντεν.

A belated birthday gift for @TommyPaul1 as he defeats Tsonga in Lyon!

Next up: Tsitsipas pic.twitter.com/Ft3hl8dLYl

— Tennis TV (@TennisTV) May 18, 2021