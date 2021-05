H Καρολίνα Πλίσκοβα επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί και προκρίθηκε στον τελικό του Italian Open.

H Τσέχα απέκλεισε με 6-1, 3-6, 6-2 την Πέτρα Μάτριτς (Κροατία) στον 1ο ημιτελικό και θα παίξει την Κυριακή στη Ρώμη στον 3ο της σερί τελικό στο τουρνουά.

Η Καρολίνα Πλίσκοβα κατέκτησε τον τίτλο το 2019, έπαιξε στον τελικό του 2020 αλλά αποσύρθηκε λόγω τραυματισμού για να καταλήξει η κούπα στα χέρια της Χάλεπ και το 2021 θα κοντραριστεί με την Κόκο Γκάουφ ή την Ίγκα Σβιάτεκ.

2019: Champion

2020: Finalist

2021: Finalist@KaPliskova outlasts Martic to advance to her 3rd straight final in Rom#IBI21 pic.twitter.com/vfxer6AXR4

