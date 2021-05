Ανησυχία προκάλεσε στην κεντρική αρένα του Foro Italico η πτώση του Ράφα Ναδάλ .

Ο Ισπανός προς το φινάλε του 1ου σετ με τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ στον προημιτελικό του Italian Open έτρεξε προς το φιλέ για να σώσει έναν πόντο παραπάτησε πάνω στη γραμμή και έπεσε με δύναμη στο χώμα.

Έδειξε ότι έχει "θέμα", η γυναίκα του στην εξέδρα δεν ήθελε να πιστέψει ότι ο Ράφα τραυματίστηκε, αλλά εκείνος σηκώθηκε και έκλεισε το σετ υπέρ του.

Nadal slips on the line. Worrying signs #IBI21 pic.twitter.com/PjHOknByWv

Rafa back to his feet after taking a heavy tumble in Rome.#IBI21 pic.twitter.com/QFlhd0NRjN

— Tennis TV (@TennisTV) May 14, 2021