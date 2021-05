Στα προημιτελικά του Italian Open προκρίθηκε ο Ράφα Ναδάλ.

Ο Ράφα Ναδάλ αν και βρέθηκε πίσω με 6-3, 3-0 με μπρέικ επέστρεψε και κέρδισε με 6-3, 6-4, 6-7 (3) τον Ντένις Σαποβάλοφ για να προκριθεί στους "8" στη Ρώμη όπου έχει κατακτήσει 9 τίτλους.

Επόμενος αντίπαλος θα είναι ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ ή ο Κέι Νισικόρι.

Το παιχνίδι είχε διάρκεια 3.23. Ο Σαποβάλοφ είχε 41 winners και 46 αβίαστα και ο Ναδάλ είχε 29-37.

Ο Ντένις Σαποβάλοφ αιφνιδίασε τον Ράφα Ναδάλ στο 1ο σετ και με 2 μπρέικ στη σειρά έφτασε στο 3-0! Κρατάει το σερβίς του για το 4-0 και ο Ράφα Ναδάλ θα πάρει πίσω ένα μπρέικ για να μειώσει σε 4-2.

Ο Καναδός πάει στο 5-3. Στο 9ο ο Ναδάλ σβήνει 3 σετ πόιντ αλλά ο Σαποβάλοφ με την 4η κλείνει το σετ στο 6-3. Ο Καναδός έχει 3/6 μπρέικ πόιντ και ο Ισπανός 1/2 στο 1ο σετ.

Στο 2ο σετ ο Καναδός θα φτάσει με μπρέικ στο 2-0 και θα σβήσει με άσο μπρέικ πόιντ του Ναδάλ για το 3-0.

Ο Ισπανός θα σβήσει μπρέικ πόιντ και θα μειώσει σε 3-1. Είναι η σειρά του Σαποβάλοφ να σβήσει 2 μπρέικ πόιντ αλλά ο Ναδάλ θα φτάσει σε μπρέικ (3-2). Θα ισοφαρίσει σε 3-3 και με μπρέικ θα προηγηθεί με 4-3 ενώ βρέθηκε στο 0-3!

Ο Ισπανός θα υπερασπιστεί το μπρέικ για το 5-3 και ο Καναδός θα σβήσει σετ πόιντ για το 5-4. Ο Ναδάλ θα κλείσει το σετ στο 6-4 και θα ισοφαρίσει σε 1-1.

Στο 3ο σετ ο Σαποβάλοφ θα προηγηθεί με το σερβίς του με 2-1 και με μπρέικ θα φτάσει στο 3-1. Ο Ναδάλ θα πάρει πίσω το μπρέικ για το 3-2.

Με love service game ισοφαρίζει σε 3-3 ο Ισπανός και θα έχει μπρέικ πόιντ στο 7ο. Ο Καναδός θα το σβήσει με άσο και με νέο άσο θα κρατήσει το σερβίς του για το 4-3.

Ο Ναδάλ θα ισοφαρίσει σε 4-4 και ο Σαποβάλοφ πάει στο 5-4. Ο Ισπανός φέρνει το σετ τα ίσια (5-5) και θα έχει μπρέικ πόιντ. Ο Σαποβάλοφ θα το σβήσει αλλά ο Ναδάλ με διπλό λάθος του Καναδού θα έχει και 2ο.

Θα το σβήσει και αυτό ο Σαποβάλοφ αλλά ο Ναδάλ θα έχει και 3ο! Το σβήσει και αυτό και μετά από 8' θα φτάσει στο 6-5. Ο Ναδάλ θα σβήσει 2 ματς πόιντ και θα στείλει το σετ στο τάι μπρέικ.

Εκεί θα κερδίσει ο Ράφα Ναδάλ.

The moment @RafaelNadal won a thrilling contest with Shapovalov after saving two match points in Rome... #IBI21 pic.twitter.com/LIBFHHbyUZ

He doesn't know when he's beaten!

Rafa rallies from 3-0 down against Shapovalov to take the second set 6-4.

Watch #IBI21 Live Streams https://t.co/hOHmv2wMlX pic.twitter.com/Okq9Ug5ww1

— Tennis TV (@TennisTV) May 13, 2021