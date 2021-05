Στον 3ο γύρο του Italian Open προκρίθηκε ο Ράφα Ναδάλ.

Ο Ισπανός που έχει 9 τίτλους στη Ρώμη και ψάχνει τον 10ο πέρασε δύσκολα απέναντι στον Γιανίκ Σίνερ που τον κοίταξε στα μάτια αλλά ξεπέρασε το εμπόδιο του με 7-5, 6-4 και θα παίξει την Πέμπτη με τον Ντένις Σαποβάλοφ στους "16".

Το παιχνίδι είχε διάρκεια 2.10.

Ο Γιανίκ Σίνερ θα ξεκινήσει με μπρέικ (1-0) αλλά ο Ράφα Ναδάλ θα το πάρει πίσω (1-1). Νέο μπρέικ από τον Ιταλό για το 3-2 και άμεση ¨απάντηση" από τον Ισπανό για το 3-3.

Ο Ναδάλ θα υπερασπιστεί το μπρέικ που πέτυχε και με love service game θα φτάσει στο 4-3! Ο Ισπανός θα έχει τριπλό σετ (μπρέικ) πόιντ στο 10ο γκέιμ αλλά ο Ιταλός θα το σβήσει για να ισοφαρίσει σε 5-5!

Το 6-5 είναι για τον Ναδάλ o οποίος θα κλείσει το σετ με μπρέικ (7-5).

Στο 2ο σετ ο Σίνερ με μπρέικ προηγήθηκε με 2-1 και θα υπερασπιστεί το σερβίς του για το 3-1. Θα κρατήσει για το 4-2 αλλά ο Ναδάλ με ένα υπέροχο ράλι 24 χτυπημάτων θα "σπάσει" το σερβίς του Ιταλού για το 4-4!

Με το σερβίς του θα φτάσει στο 5-4 και θα έχει 3 ματς πόιντ αλλά θα τα σβήσει ο Ιταλός. O επίμονος Ισπανός θα φτάσει σε 4ο και θα κλείσει το παιχνίδι.

Εκτός 3ου γύρου έμειναν ο Ντανίλ Μεντβέντεφ και η Σιμόνα Χάλεπ. Ο Ρώσος που είναι στο Νο2 κόσμου αποκλείστηκε με 6-2, 6-4 από τον συμπατριώτη του Ασλάν Καράτσεφ ο οποίος έχει επόμενο αντίπαλο τον Οπέλκα.

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ επικράτησε με 6-2, 6-2 του Ούγκο Ντελιέν και θα παίξει με τον Κέι Νισικόρι. Στο γυναικείο ταμπλό, η Σιμόνα Χάλεπ (Νο3) προηγήθηκε με 6-1 και στο 3-3 του 2ου σετ με τον Αντζελίκ Κέρμπερ αποχώρησε λόγω τραυματισμού στο αριστερό πόδι και έτσι η Γερμανίδα είναι στους "16".

Το Νο1 κόσμου η Άσλεϊ Μπάρτι απέκλεισε με 6-4,6-1 την Σβέντοβα και θα παίξει με την Κουντερμέτοβα ενώ η Αρίνα Σαμπαλένκα με 7-5, 6-1 την Ισπανίδα Τόρμο. Εκτός συνέχειας έμεινε και η Σοφία Κένιν που ηττήθηκε με 6-1,6-4 από την Κριετσίκοβα.

Την Πέμπτη θα δούμε τους αγώνες της φάσης των "16" σε άνδρες και γυναίκες. Στη δράση επιστρέφει ο Τζόκοβιτς για να παίξει με την Φοκίνα ενώ και ο Ναδάλ θα αγωνιστεί με τον Σαποβάλοφ.

Ο Τιμ θα συναντήσει τον Σόνεγκο και ο Ζβέρεφ τον Νισικόρι σ' ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον παιχνίδι. Ο νικητής του αγώνα του Τζόκοβιτς με τον Φόκινα θα παίξει την Παρασκευή στον προημιτελικό με τον Μπερετίνι ή τον Τσιτσιπά.

Στις γυναίκες ξεχωρίζει το Σβιτολίνα-Μουγκουρούθα. Από την Πέμπτη τα κορτ θα έχουν θεατές (25% των θέσεων).

Το πρόγραμμα της Πέμπτης (13/5, 3ος γύρος, Cosmote Sport 6):

Center Court:

11:00 Τζόκοβιτς-Φόκινα

13:00 Μπάρτι-Κουντερμέτοβα

15:00 Σαποβάλοφ-Ναδάλ

19:00 Σβιτολίνα-Μουγκουρούθα

Grand Stand Arena

11:00 Οπέλκα-Καράτσεφ

13:00 Μπερετίνι-Τσιτσιπάς

15:00 Πλίσκοβα-Ζβονάρεβα

17:00 Κέρμπερ-Οσταπένκο

20:00 Τιμ-Σόνεγκο

Pietrangeli

11:00 Γκάουφ-Σαμπαλένκα

13:00 Κρεϊτσίκοβα-Σβιάτεκ

15:00 Αλιασίμ-Ντελμπόνις

17:00 Ζβέρεφ-Νισικόρι

19:00 Μπαουτίστα Αγκούτ-Ρούμπλεφ

Court 1

11:00 Αλεξάντροβα - Πεγκούλα

13:00 Ποντορόσκα - Μάρτιτς

The quest for a 10th Rome title is ON! @RafaelNadal comes through 7-5 6-4 against an impressive Sinner.

The Spaniard will meet Shapovalov in R3.#IBI21 pic.twitter.com/88BoJT0qJi

— Tennis TV (@TennisTV) May 12, 2021