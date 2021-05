Στον 3ο γύρο του Italian Open της Ρώμης προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς .

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας (Νο5) απέκλεισε με δυσκολία με 7-5, 6-2 τον Κροάτη Μάριν Τσίλιτς στον 2ο γύρο και θα περιμένει τον αγώνα του Μπερετίνι με τον Μίλμαν για να μάθει τον αντίπαλο του στον δρόμο για τον προημιτελικό.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ το live του αγώνα.

Είναι η 2η παρουσία του στους "16" στη Ρώμη όπου το 2019 είχε φτάσει στους "4". Αυτή είναι η 1η νίκη του επί του Τσίλιτς.

Στο 1ο σετ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα προηγηθεί με 2-1 με love service game και εν συνεχεία με 3-2. Στο 6ο γκέιμ θα έχει μπρέικ πόιντ αλλά ο Μάριν Τσίλιτς θα το σβήσει και με άσο μετά από 11' θα κλείσει το γκέιμ (3-3).

Ο Μάριν Τσίλιτς θα ισοφαρίσει σε 4-4 και θα έχει 2 μπρέικ πόιντ στο 9ο. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα τα σβήσει και θα προηγηθεί με 5-4. Θα ισοφαρίσει σε 5-5 ο Τσίλιτς και με love service game ο Έλληνας θα πάει στο 6-5!

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα έχει τριπλό μπρέικ πόιντ και με την 3η ευκαιρία θα φτάσει σε μπρέικ (7-5). Στο 1ο σετ ο Έλληνας είχε 6 winners και 10 αβίαστα και ο Κροάτης 11-12.

Στο 2ο σετ ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα φτάσει σε μπρέικ για το 2-0 και θα σβήσει μπρέικ πόιντ για το 3-0.

Ο Μάριν Τσίλιτς μειώνει σε 3-1 και σε 4-2. Ο Έλληνας θα φτάσει στο 5-2 με love service game και με μπρέικ θα κλείσει το σετ στο 6-2.

In the spectacular surroundings of Pietrangeli, @steftsitsipas overcomes Cilic 7-5 6-2 to progress in Rome #IBI21 pic.twitter.com/lRQ5VOUiu1

Nothing like a bird let and Tsitsipas chasing it away #IBI21 pic.twitter.com/gj9v5tBBCi

— Tennis GIFs (@tennis_gifs) May 12, 2021