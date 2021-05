Στον 8ο τελικό Masters της καριέρας του προκρίθηκε ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ .

Ο Γερμανός τενίστας επικράτησε σε 1.37' με 6-3, 6-4 του Ντομινίκ Τιμ στον 1ο ημιτελικό του Madrid Open και θα παίξει την Κυριακή στον τελικό με τον νικητή του αγώνα του Μπερετίνι με τον Ρουντ (Σάββατο, 22:00).

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ επέστρεψε στον τελικό του Madrid Open μετά από το 2018 όπου είχε κερδίσει τον Τιμ και θα διεκδικήσει τον 2ο τίτλο του στη Μαδρίτη. Παράλληλα αυτός είναι ο 8ος τελικός σε επίπεδο Masters με τον Γερμανό να έχει 3 τίτλους (1 Italian Open, 1 Madrid Open, 1 Rogers Cup).

Πάντως ο τελευταίος Masters τίτλος του είναι αυτός στη Μαδρίτη το 2018.

Το Νο6 κόσμου θα διεκδικήσει την Κυριακή τον 15ο τίτλο καριέρας στον 24ο τελικό.

Ο αγώνας

Στο 1ο σετ ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ με την 4η ευκαιρία θα φτάσει σε μπρέικ (3-1) και θα κλείσει το σετ στο 6-3.

Στο 2ο σετ τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα για τον Γερμανό. Φτάνει με 2 μπρέικ στο 4-1 αλλά ο Αυστριακός θα πάρει πίσω το ένα για να μειώσει σε 4-2. Ο Ζβέρεφ θα έχει μπρέικ πόιντ στο 7ο γκέιμ αλλά θα το σβήσει ο Τιμ.

Ο Γερμανός θα έχει και νέο μπρέικ πόιντ και με άσο θα το σβήσει ο Αυστριακός. Θα έχει και 3ο μπρέικ πόιντ ο Ζβέρεφ αλλά και πάλι δεν θα τα καταφέρει! Τελικά ο Τιμ μειώνει σε 4-3 αλλά ο Ζβέρεφ πάει στο 5-3.

Τελικά θα κλείσει το σετ με το σερβίς του στο 6-4.

Aυτή είναι η 30η top-10 νίκη της καριέρας του Γερμανού.

Four-match losing streak SNAPPED @AlexZverev records his first win over Thiem since the 2018 Madrid final, defeating him 6-3 6-4 to book his place in tomorrow’s final!#MMOpen pic.twitter.com/rzaBT4QCgb — Tennis TV (@TennisTV) May 8, 2021