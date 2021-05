Italian Open: Ραντεβού με Τζόκοβιτς στους "8" για Τσιτσιπά (pic)

Έμαθε το "μονοπάτι" του στο Italian Open της Ρώμης που αρχίζει την Δευτέρα 10/5 ο Στέφανος Τσιτσιπάς .

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας που θα ξεκινήσει από τον 2ο γύρο θα συναντήσει εκεί τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ ή τον Μάριν Τσίλιτς και στον 3ο τον Ματέο Μπερετίνι.

Στα προημιτελικά θα παίξει με το Νο1 κόσμου Νόβακ Τζόκοβιτς και εάν συνεχίσει στον ημιτελικό του Σαββάτου με τον Ντομινίκ Τιμ ή τον Αντρέι Ρούμπλεφ. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς πάντως θα κάνει πρεμιέρα με τον Φριτζ ή τον Έβανς ο οποίος τον είχε αποκλείσει στο Μόντε Κάρλο.

Στην άλλη πλευρά είναι ο Ράφα Ναδάλ και ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Ο Ισπανός και ο Γερμανός μπορεί να παίξουν όπως στη Μαδρίτη πάλι στον προημιτελικό. Μαζί τους είναι ο Ντιέγκο Σβάρτσμαν και ο Ντανίλ Μεντβέντεφ.

