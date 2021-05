Δύσκολη αποστολή θα έχει στη Ρώμη και στο Italian Open η Μαρία Σάκκαρη .

Η Ελληνίδα τενίστρια που είναι στο Νο19 κόσμου θα παίξει στον 1ο γύρο με παίκτρια από τα προκριματικά αλλά στον 2ο θα αντιμετωπίσει την Γκαρμπίνε Μουγκουρούθα ή την Αναστασία Παβλιουτσένκοβα.

Στους "16" θα έχει την Ελίνα Σβιτολίνα ενώ στους "8" την Σοφία Κένιν. Στην ίδια πλευρά είναι και η Άλσεϊ Μπάρτι με την Αρίνα Σαμπαλένκα.

Στο τουρνουά επιστρέφει στη δράση και η Σερένα Ουίλιαμς η οποία είναι μαζί με την Ναόμι Οσάκα, την Σιμόνα Χάλεπ και την Μπιάνκα Αντρεέσκου.

Πιθανοί προημιτελικοί:

Μπάρτι-Σαμπαλένα

Κένιν-Σβιτολίνα

Αντρεέσου-Χάλεπ

Ουίλιαμς-Οσάκα

