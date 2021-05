Ο Ράφα Ναδάλ και η Ναόμι Οσάκα κυριάρχησαν στα Laureus Awards 2021.

Ο Ισπανός τενίστας που κέρδισε το Roland Garros 2020, το 13ο στην καριέρα του, ψηφίστηκε "Sportsman" της χρονιάς ενώ η Ναόμι Οσάκα που έφτασε στην κορυφή στο US Open είναι η "Sportswoman" της χρονιάς.

To συγκεκριμένο βραβείο στους άνδρες έχει κερδίσει 6 φορές ο Ρότζερ Φέντρερερ και στις γυναίκες 4 η Σερένα Ουίλιαμς.

Ο Ράφα Ναδάλ ήταν νικητής και το 2011.

Olympic champ @RafaelNadal and Olympic hopeful @naomiosaka take their place as sportsman and sportswoman of the year while Olympians @MoSalah and @MaxParrot head home with trophies of their own. #Laureus21

"I am so happy to receive this Award. Looking ahead my main hopes for the future would be to have helped or impacted as many people as I could. You know, if you have a platform I think it's very important to use it"#Laureus21 World Sportswoman of the Year, @naomiosaka pic.twitter.com/f3ttBseTHT

— Laureus (@LaureusSport) May 6, 2021