Στον 3ο γύρο του Madrid Open συνεχίζει ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ και ο Ασλάν Καράτσεφ .

Ο Γερμανός που είναι στο Νο6 κόσμου απέκλεισε στον 2ο γύρο με 6-3,6-2 τον Ιάπωνα Κέι Νισικόρι και θα παίξει στον επόμενο γύρο για μια θέση στους "8" με τον νικητή του αγώνα του Μίλμαν με τον Έβανς.

Από την άλλη εκτός συνέχειας έμεινε το Νο9 κόσμου ο Ντιέγκο Σβάρτσμαν. Ο Αργεντινός ηττήθηκε με 2-6, 6-4,6-1 από τον Ρώσο Ασλάν Καράτσεφ ο οποίος θα συναντήσει στον 3ο γύρο τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ.

2018 champion @AlexZverev passes his first test in Madrid, defeating Nishikori 6-3 6-2 #MMOpen pic.twitter.com/70CUtWUega

The man could do nothing wrong today @AlexZverev #MMOPEN pic.twitter.com/S4JgDyYgBs

— ATP Tour (@atptour) May 5, 2021