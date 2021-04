Με επική ανατροπή η Μαρία Σάκκαρη προκρίθηκε στους "32" στο Madrid Open.

Η Ελληνίδα τενίστρια απέκλεισε με ανατροπή με 0-6, 6-1, 6-4 σε 1.49' την Αμερικανίδα (Νο38) Αμάντα Ανισίμοβα στον 1ο γύρο του Madrid Open και θα παίξει το Πάσχα με την νικήτρια του αγώνα Κονταβέιτ-Στογιάνοβιτς.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ το live του αγώνα.

Στο 1ο σετ η Αμάντα Ανισίμοβα θα φτάσει σε τριπλό μπρέικ πόιντ στο 2ο γκέιμ και με την 3η θα πετύχει το μπρέικ και θα προηγηθεί με 2-0. Θα υπερασπιστεί το μπρέικ για το 3-0 και με νέο μπρέικ θα πάει στο 4-0!

Με το 3ο της μπρέικ η Ανισίμοβα θα επικρατήσει με 6-0 της Σάκκαρη σε 20'.

Η Μαρία Σάκκαρη θα ξεκινήσει στο 2ο σετ με διπλό μπρέικ πόιντ αλλά η Αμάντα Ανισίμοβα θα το σβήσει όπως θα σβήσει και το 3ο για να φτάσει στο 1-0! Η Ελληνίδα θα σβήσει μπρέικ πόιντ για να ισοφαρίσει σε 1-1 και με μπρέικ θα αποκτήσει προβάσισμα (2-1).

Θα υπερασπιστεί το μπρέικ για το 3-1 και θα έχει τριπλό μπρέικ πόιντ στο 5ο γκέιμ. Η Ανισίμοβα θα το σβήσει αλλά η Σάκκαρη θα έχει μια ακόμη ευκαιρία και με μπρέικ θα φτάσει στο 4-1.

Με το 3ο της μπρέικ θα πάει στο 6-1 και θα ισοφαρίσει τα σετ (1-1).

Η Μαρία Σάκκαρη θα ξεκινήσει με μπρέικ (2-0) στο 3ο σετ και η Αμάντα Ανισίμοβα με μπρέικ θα μειώσει σε 2-1. Η Ελληνίδα όμως με νέο μπρέικ θα πάει στο 3-1 αλλά θα το πάρει πάλι πίσω η Αμερικανίδα για το 3-2.

Νέο μπρέικ και 4-2 για την Μαρία Σάκκαρη και θα σβήσει μπρέικ πόιντ στο 7ο γκέιμ για να πάει στο 5-2. Η Αμερικανίδα θα σβήσει ματς πόιντ και με μπρέικ θα μειώσει σε 5-4 αλλά η Σάκκαρη με μπρέικ θα κλείσει στο 6-4!

A ding-dong of a contest

@mariasakkari turns things around against Anisimova to win 0-6, 6-1, 6-4!#MMOPEN pic.twitter.com/LArnXEnaOO

— wta (@WTA) April 30, 2021