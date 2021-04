Το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του 3ου τίτλου του στο Munich Open πραγματοποίησε ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ .

Ο Γερμανός που είναι στο Νο6 κόσμου απέκλεισε στην πρεμιέρα του με 6-2,6-4 τον Ρικάρντας Μπεράνκις και θα παίξει στους "8" με τον Ίλια Ιβάσκα.

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ είχε κατακτήσει τον τίτλο στο Μόνοχο το 2017 και το 2018. Σε άλλο προημιτελικό θα παίξει ο Κουέβας με τον Ρουντ.

Sealed with an ace @AlexZverev's quest for a third Munich title begins with a 6-2 6-4 win against Berankis#BMWOpen pic.twitter.com/8B0sOrfbJ7

— Tennis TV (@TennisTV) April 28, 2021