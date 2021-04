Στους "8" στο Barcelona Open προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς .

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ το live του αγώνα.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι για 2η φορά στους "8" (μετά από το 2018) αφού απέκλεισε με 7-5, 6-3 τον Άλεξ Ντε Μινόρ και θα παίξει την Παρασκευή με τον Καναδό Φελίξ Οζέ Αλιασίμ.

Αυτή είναι η 7η σερί νίκη με 2-0 σετ του Έλληνα στο Tour αλλά και η 7η πρόκριση του σε προημιτελικό μέσα στο 2021! Όσο αφορά τα παιχνίδια με τον Ντε Μινόρ ο Τσιτσιπάς μετράει πλέον 5-0 νίκες.

Eπίσης είναι η 24η νίκη του Έλληνα σε 29 αγώνες στο 2021.

Ο Αυστραλός πάλεψε με τα καλά του σερβίς και με τα ντροπ, βρέθηκε μπροστά με μπρέικ στο 2ο σετ αλλά "έφαγε" 2 μπρέικ στη σειρά και αποκλείστηκε.

O Στέφανος Τσιτσιπάς θα προηγηθεί με το σερβίς του με 2-1 του Άλεξ Ντε Μινόρ και ο Αυστραλός ισοφαρίζει με love service game. Με τον ίδιο τρόπο ο Έλληνας θα πάει στο 3-2 και εν συνεχεία στο 4-3.

Με love service game ισοφαρίζει σε 4-4 ο Αυστραλός και με love service game θα προηγηθεί με 5-4 ο Έλληνας. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πάει στο 6-5 και με μπρέικ θα κλείσει στο 7-5!

Στο 2ο σετ ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα σβήσει 2 μπρέικ πόιντ αλλά θα δεχτεί τελικά μπρέικ στο 1ο γκέιμ (1-0) και με το σερβίς του ο Αυστραλός θα προηγηθεί με 2-0!

Με μπρέικ θα ισοφαρίσει σε 2-2 και με νέο μπρέικ θα πάει στο 5-3! Ο Ντε Μινόρ θα σβήσει 3 ματς πόιντ αλλά με το 4ο ο Τσιτσιπάς θα κλείσει το παιχνίδι σε 1.24' στο 6-3.

@steftsitsipas is on a roll, defeating De Minaur 7-5 6-3 to set a meeting with Auger-Aliassime in the quarter-finals #BCNOpenBS pic.twitter.com/uTM7bX33TG

— Tennis TV (@TennisTV) April 22, 2021