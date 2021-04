Στους "16" του Barcelona Open με χαρακτηριστική άνεση προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς .

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας που είναι στο Νο5 κόσμου ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στη Βαρκελώνη με νίκη (6-0,6-2) σε 1.18' επί του Ισπανού Χάουμε Μουνάρ και θα παίξει την Πέμπτη με τον Αυστραλό (Νο25) Άλεξ Ντε Μινόρ ο οποίος απέκλεισε με 7-6 (3), 6-2 τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ.

Οι πόιντοι 63-33. Ο Τσιτσιπάς είχε 29 winners και 13 αβίαστα και ο Μουνάρ 8-9.

Στο 1ο σετ ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα φτάσει με μπρέικ στο 2-0 και θα υπερασπιστεί το μπρέικ για το 3-0.

Ο Έλληνας τενίστας θα φτάσει σε τριπλό μπρέικ πόιντ, ο Ισπανός θα το σβήσει, αλλά ο Τσιτσιπάς θα έχει και 4ο μπρέικ πόιντ και με μπρέικ θα πάει στο 4-0! Με το 3ο μπρέικ του θα κλείσει το σετ στο 6-0!

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε 11 winners και 5 αβίαστα και ο αντίπαλος του 2-4. Οι πόντοι στο 1ο σετ ήταν 26-9.

Στο 2ο σετ, ο Μουνάρ μετά από 7 σερί κερδισμένα γκέιμ του Τσιτσιπά, κερδίζει το πρώτο του για να ισοφαρίσει σε 1-1. Ο Έλληνας σβήνει 2 μπρέικ πόιντ στο 3ο γκέιμ και θα προηγηθεί με 2-1.

Με δυσκολία ισοφαρίζει σε 2-2 ο Ισπανός και θα έχει μπρέικ πόιντ στο 5ο. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα το σβήσει για το 3-2 και θα έχει αυτός μπρέικ πόιντ στο 6ο.

Ο Μουνάρ θα το σβήσει όπως και τα 3 επόμενα αλλά ο Τσιτσιπάς με την 5η ευκαιρία θα φτάσει σε μπρέικ και στο 4-2. Με love service θα φτάσει στο 5-2 και με μπρέικ κλείνει στο 6-2.

Form and confidence!

Three days removed from victory in Monte Carlo, @steftsitsipas d. Munar 6-0 6-2 in Barcelona #BCNOpenBS pic.twitter.com/9LiSv9ICU3

— Tennis TV (@TennisTV) April 21, 2021