Monte Carlo Masters: O Ρούμπλεφ στο δρόμο του Ναδάλ (vids)

Στους "8" του Monte Carlo Masters προκρίθηκε ο Αντρέι Ρούμπλεφ .

Ο Ρώσος (Νο8) απέκλεισε σε 2.45' με 7-6 (2), 5-7, 6-3 τον Ισπανό Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγκούτ και θα παίξει στον προημιτελικό της Παρασκευής (18:00, Cosmote Sport 6) με τον Ράφα Ναδάλ .

Ο Ισπανός είναι το είδωλο του Ρώσου και έχουν συναντηθεί έως σήμερα 2 φορές με τον Ναδάλ να έχει ισάριθμες νίκες. Θα είναι η πρώτη συνάντηση τους στο χώμα.

Στο άλλο απογευματινό παιχνίδι ο Κάσπερ Ρουντ θα επικρατήσει με 7-6 (4), 5-7, 7-5 του Καρένιο Μπούστα και θα παίξει την Παρασκευή (16:00, Cosmote Sport 6) για μια θέση στα ημιτελικά με τον Φάμπιο Φονίνι.

Ο Νορβηγός βρέθηκε πίσω με 5-2 στο 3ο, έσβησε 2 ματς πόιντ στο 5-4 και θα παίξει στον 2ο προημιτελικό Masters της καριέρας του.

Ανατροπή για τον Ρούμπλεφ

Ο Μπαουίστα Αγκούτ ξεκινάει φανταστικά, θα φτάσει με μπρέικ στο 2-0 και στο 3-0 με το σερβίς του. O Αντρέι Ρούμπλεφ μειώνει σε 3-1 αλλά ο Ισπανός θα πάει στο 4-1 με το καλό σερβίς του.

Ο Ρώσος θα πάρει πίσω το μπρέικ για το 4-3 και θα ισοφαρίσει σε 4-4. Ο Ισπανός σβήνει διπλό μπρέικ πόιντ και θα προηγηθεί με 5-4. Μπρέικ από τον Ρούμπλεφ για το 6-5 και απάντηση με μπρέικ από τον Μπαουτίστα Αγκούτ για το 6-6.

Στο τάι μπρέικ ο Ρώσος επικρατεί σε 7-6 (2).

Ισοφάριση

Μπρέικ (1-0) στο ξεκίνημα του 2ου σετ για τον Ισπανό ο οποίος θα φτάσει στο 2-0.

Νέο μπρέικ για το 4-1 αλλά ο Ρώσος θα πάρει το ένα πίσω για να μειώσει σε 4-2. Ο Ρούμπλεφ με μπρέικ ισοφαρίζει σε 4-4 και θα προηγηθεί με 5-4.

Ο Ισπανός θα επιστρέψει με μπρέικ για το 6-5 και θα κλείσει το σετ στο 7-5.

Καθάρισε την πρόκριση

Στο 3ο ο Ρούμπλεφ θα προηγηθεί με μπρέικ 2-0 και εν συνεχεία 3-0 και ο Μπαουτίστα Αγκούτ θα το πάρει πίσω για να μειώσει σε 3-2.

Μπρέικ ξανά από τον Ρούμπλεφ για το 4-2 και θα σβήσει μπρέικ πόιντ για να πάει στο 5-2.

Μειώνει σε 5-3 ο Ισπανός και ο Ρούμπλεφ θα κλείσει στο 6-3.

Ο Ρούμπλεφ είχε 50 winners και 39 αβίαστα και ο Μπαουτίστα 27-38. Τα μπρέικ πόιντ ήταν 6/12 και 6/9.

