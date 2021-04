Με το δεξί ξεκίνησε ο Νόβακ Τζόκοβιτς στο Monte Carlo Masters.

O Σέρβος που συμπλήρωσε 316 εβδομάδες στο Νο1 κόσμου επικράτησε στην πρεμιέρα του με 6-4, 6-2 του Ιταλού Γιανίκ Σίνερ ο οποίος ήταν σπουδαίος ειδικά στο 1ο σετ.

Αυτός ήταν ο πρώτος αγώνας του Νόβακ Τζόκοβιτς μετά από τις 21/2 και τον τελικό του Australian Open και περιμένει πλέον τον αγώνα του Χούρκατς με τον Έβανς για να μάθει τον αντίπαλο του στον 3ο γύρο.

Αυτή είναι η 10η νίκη του Σέρβου σε 10 παιχνίδια στο 2021.

Πάλεψε ο Σίνερ

Στο 1ο σετ ο Γιανίκ Σίνερ θα πετύχει πρώτος μπρέικ και θα προηγηθεί με 2-1. Ο Νόβακ Τζόκοβις θα το πάρει αμέσως πίσω (2-2) και με νέο μπρέικ θα πάει στο 4-2.

Με το σερβίς του στο 5-2 και ενώ είχε ευκαιρίες να κλείσει το σετ στο 8ο ο Ιταλός κράτησε και μείωσε σε 5-3.

Με μπρέικ ο Σίνερ μειώνει σε 5-4 αλλά θα πετύχει και 3ο ο Τζόκοβιτς για το 6-4! Οι winners είναι 11-11 και τα αβίαστα 17 για τον Ιταλό και 12 για τον Σέρβο.

Η πρόκριση στο φαβορί

Στο 2ο σετ, ο Νόβακ Τζόκοβιτς με μπρέικ θα πάει στο 3-1 και με δυσκολία με το σερβίς του θα φτάσει στο 4-1. Μειώνει σε 4-2 ο Σίνερ και θα έχει μπρέικ πόιντ.

Θα το σβήσει ο Σέρβος για το 5-2 και θα έχει 2 ματς πόιντ. Ο Ιταλός θα τα σβήσει και τα 2 αλλά θα κλείσει το παιχνίδι με το 3ο ο Τζόκοβιτς.

Το παιχνίδι είχε διάρκεια 1.34΄. Ο Τζόκοβιτς είχε 20 winners και 21 αβίαστα και ο Σίνερ 17-28. Τα μπρέικ πόιντ ήταν 5/10 και 2/4.

