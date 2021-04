Με το δεξί ξεκίνησε στο Monte Carlo Masters ο Αντρέι Ρούμπλεφ .

Ο Ρώσος που είναι στο Νο8 κόσμου απέκλεισε στον 2ο γύρο με 6-3,6-2 τον Ιταλό Σαλβατόρε Καρούζο και θα παίξει στον 3ο με τον Μπαουτίστα Αγκούτ ή τον Τομ Πολ.

Από την άλλη τη 2η νίκη του πέτυχε ο Φάμπιο Φονίνι.

Ο νικητής του Monte Carlo Masters 2019 επικράτησε με 6-3,6-3 του Αυστραλού Τζόρνταν Τόμπσον και θα περιμένει τον Κραϊνοβιτς ή τον Λοντέρο.

Motoring along in Monaco @AndreyRublev97 blitzes Caruso 6-3 6-2 for a Tour-leading 21st victory of the season#RolexMCMasters pic.twitter.com/srIBPV2lKR

— Tennis TV (@TennisTV) April 14, 2021