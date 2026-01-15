Ερωτηματικά έχουν προκύψει γύρω από τις συνθήκες θανάτου 31χρονου ποδοσφαιριστή στη Ρωσία, με την μητέρα του να αμφισβητεί το σενάριο της Αστυνομίας περί αυτοκτονίας.

Σοκ έχει προκαλέσει στο ποδόσφαιρο της Ρωσίας ο τραγικός θάνατος του 31χρονου ποδοσφαιριστή, Λάιονελ Άνταμς, ο οποίος έχασε τη ζωή του όταν έπεσε από πολυκατοικία στην πόλη Ζβενίγκοροντ, στα περίχωρα της Μόσχας. Σύμφωνα με τα ευρήματα των αρμόδιων αρχών , οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν πως επρόκειτο για αυτοκτονία, όμως η οικογένειά του δεν αποδέχεται αυτή την εκδοχή των γεγονότων.

Συγκεκριμένα η μητέρα του άτυχου ποδοσφαιριστή, Μαρία Βικτόροβνα, υποστηρίζει ότι ο γιος της δολοφονήθηκε και απαιτεί πιο εξονυχιστικούς ελέγχους ώστε να προκύψουν βέβαια συμπεράσματα. Από την άλλη πλευρά οι φίλοι του Άνταμς δέχονται πως ο 31χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του.

Το τελευταίο διάστημα φέρεται να παραπονιόταν για ψυχολογικά προβλήματα και για την τροπή που είχε αποκτήσει η ζωή του, κάτι που επιβεβαίωσε και ο πρώην προπονητής του, στην Ρούμπιν Γιάλτας, Τιμούρ Μαγκομέντοφ. Ο Ρώσος πάντως αρνείται πως ο ποδοσφαιριστής είχε δείξει ποτέ εμφανείς αυτοκτονικές τάσεις. Αυτή πάντως δεν είναι η πρώτη φορά που το όνομα του Λάιονελ Άνταμς εμφανίζεται στα ΜΜΕ της Ρωσίας.

Πίσω στον Δεκέμβριο άλλωστε ο 31χρονος είχε εμπλακεί σε έντονο καυγά με άλλα άτομα σε καφετέρια, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να διακομισθεί στο νοσοκομείο. Κατά την κατάθεσή του στην Αστυνομία ωστόσο αρνήθηκε να κατονομάσει τους δράστες της επίθεσης και λίγες ημέρες αργότερα αποχώρησε οικειοθελώς από το νοσοκομείο.

Ο Άνταμς είχε περάσει από τις ακαδημίες ΤΣΣΚΑ Μόσχας την τριετία 2011-2014, όμως δεν κατάφερε να κάνει ποτέ ντεμπούτο στην πρώτη ομάδα. Ακολούθησε μια καριέρα σε ομάδες της Ρωσίας, της Αρμενίας και του Μαυροβούνιου, ενώ τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν η Κιργιζία.