Για πρώτη φορά στην καριέρα του ο Πάμπλο Καρένιο Μπούστα κατακτά τίτλο στην πατρίδα του, την Ισπανία.

Ο 29χρονος που είναι στο Νο15 κόσμου έπαιξε αυτή την εβδομάδα στην Μαρβέγια της Ανδαλουσίας και στον τελικό της Κυριακής επικράτησε με 6-1,2-6, 6-4 του επίσης Ισπανού Χάουμε Μουνάρ.

Αυτός είναι ο 5ος τίτλος στην καριέρα του Μπούστα ο οποίος από την Δευτέρα (12/4) θα είναι στο Νο12!

Η νίκη του στον τελικό ήταν η 200η στην καριέρα του.

Win No. 200, Title@pablocarreno91 is the champion in Marbella, overcoming Munar in a thriller to take the title!#AndaluciaOpen pic.twitter.com/yLwU1sA48P

— Tennis TV (@TennisTV) April 11, 2021