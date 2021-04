Τη νίκη της καριέρας της πέτυχε στο Τσάρλεστον η Πάουλα Μπαντόσα.

Η Ισπανίδα που είναι στο Νο71 κόσμου απέκλεισε με 6-4,6-3 το Νο1 την Αυστραλή Άσλεϊ Μπάρτι και συνεχίζει στα ημιτελικά.

Η Μπαντόσα δεν είχε έως και αυτό το παιχνίδι νίκη κόντρα σε παίκτρια του top-20 αλλά έφτασε να κερδίσει το Νο1.

Επόμενη αντίπαλος της θα είναι η Ρωσίδα Βερόνικα Κουντερμέτοβα η οποία απέκλεισε με 6-3, 6-4 την Αμερικανίδα Σλόαν Στίβενς.

Biggest win of her career @paulabadosa defeats the World No.1 Barty in straight-sets, 6-4, 6-3 to reach the semifinals!#VolvoCarOpen pic.twitter.com/B40zMPpwBC

— wta (@WTA) April 9, 2021