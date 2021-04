Τον 10ο τίτλο της καριέρας της κατέκτησε στο Miami Open η Άσλεϊ Μπάρτι.

Η Αυστραλή που ήταν και παρέμεινε στο Νο1 κόσμου μετά από το 2019 κατέκτησε τον τίτλο στο Miami Open και το 2021 (το 2020 δεν διεξήχθη) αφού στον τελικό επικράτησε με 6-3, 4-0 της Μπιάνκα Αντρεέσκου η οποία αποχώρησε με δάκρυα στα μάτια λόγω τραυματισμού στον αστράγαλο που προκάλεσε πτώση της την ώρα του αγώνα.

Η Άσλεϊ Μπάρτι που απειλήθηκε στην διάρκεια του τουρνουά από την Ναόμι Οσάκα όσο αφορά το Νο1 κατάφερε να παραμείνει στην κορυφή έχοντας 9186 πόντους έναντι 7985 της Ναόμι Οσάκα.

Η Μπιάνκα Αντρεέσκου που είχε μείνει εκτός δράσης το 2020 λόγω επέμβασης στο γόνατο δεν μπορούσε να πιστέψει τον νέο της τραυματισμό και όλοι ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό.

Στο 1ο σετ, η Μπάρτι με μπρέικ θα φτάσει στο 2-0 και η Αντρεέσκου θα το πάρει πίσω για το 3-2. Στο 6ο γκέιμ η Καναδή θα σβήσει 2 μπρέικ πόιντ αλλά η Αυστραλή με την 3η προσπάθεια θα πετύχει μπρέικ για το 4-2.

Θα κλείσει το σετ στο σερβίς της με 6-3.

Στο 2ο σετ, η Αυστραλή με 2 συνεχόμενα μπρέικ θα πάει στο 3-0, με το σερβίς της στο 4-0 και εκείνη την ώρα θα αποχωρήσει από το κορτη η Μπιάνκα Αντρεέσκου.

Τα μπρέικ πόιντ ήταν 4/8 (Μπάρτι) και 1/2. Η Μπάρτι είχε 20 winners και 17 αβίαστα και η Αντρεέσκου 8 και 20.

H Μπάρτι έφτασε τις 12 σερί νίκες στο Miami Open ενώ αξίζει να σημειώσουμε ότι πρώτη φορά υπερασπίστηκε με επιτυχία τίτλο.

