Το εμπόδιο της Μπιάνκα Αντρεέσκου θα πρέπει να ξεπεράσει την Παρασκευή (03:30, Cosmote Sport 6) η Μαρία Σάκκαρη για να φτάσει στον τελικό του Σαββάτου στο Miami Open.

H 20χρονη από τον Καναδά που είναι στο Νο9 κόσμου απέκλεισε με 6-4, 3-6, 6-3 την Ισπανίδα Σάρα Σορίμπες Τόρμο και έκλεισε θέση στον ημιτελικό απέναντι στην Ελληνίδα η οποία είχε βγάλει νοκ άουτ την Ναόμι Οσάκα.

Η Μπιάνκα Αντρεέσκου , που έχει τις ρίζες της στην Ρουμανία, είχε φτάσει στο Νο4 κόσμου και έχει κατακτήσει τρεις μεγάλους τίτλους το 2019. Το US Open απέναντι στη Σερένα Ουίλιαμς αλλά και το Indian Wells και το Rogers Cup.

Το 2020 δεν αγωνίστηκε λόγω τραυματισμών και επέστρεψε μετά από 467 ημέρες για να παίξει στο Australian Open 2021. Με την Μαρία Σάκκαρη δεν έχει βρεθεί ξανά στο κορτ.

Η Μαρία Σάκκαρη με νίκη πάει στον τελικό και στο Νο19 κόσμου, πρώτη φορά στην καριέρα της, και η Μπιάνκα Αντρεέσκου στο Νο7. Θυμίζουμε ότι την Πέμπτη (22:00) θα διεξαχθεί ο 1ος ημιτελικός ανάμεσα στην Άλσεϊ Μπάρτι και την Ελίνα Σβιτολίνα.

Η Ελληνίδα μετά από την νικήτρια του US Open 2018 και 2020 θα παίξει και με την νικήτρια του US Open 2019!

Ο αγώνας

Στο 1ο σετ η Ισπανίδα με 2 μπρέικ θα φτάσει στο 3-0 αλλά η Καναδή θα πάρει πίσω το ένα μπρέικ (3-1) και θα μειώσει σε 3-2. Με μπρέικ η Αντρεέσκου θα ισοφαρίσει σε 4-4 και για πρώτη φορά θα προηγηθεί με 5-4.

Τρίτο μπρέικ και 6-4 για το Νο9 κόσμου.

Η Τόρμο αρχίζει με μπρέικ στο 2ο σετ (1-0) όμως η Αντρεέσκου θα το πάρει πίσω για το 1-1. Μπρέικ στο μπρέικ και 2-1 για την Ισπανίδα και νέο μπρέικ από την Καναδή για το 2-2. Νέο μπρέικ από την Ισπανίδα για το 3-2 αλλά δεν θα κρατήσει το σερβίς της και θα "φάει" μπρέικ (3-3).

Με το 6ο μπρέικ της στο παιχνίδι η Τόρμο πάει στο 4-3 και θα κρατήσει το σερβίς της για το 5-3. Νέο μπρέικ από την Ισπανίδα και 6-3!

Στο 5ο γκέιμ του 3ου σετ, η Τόρμο θα σβήσει 2 μπρεικ πόιντ, αλλά δεν θα τα καταφέρει στο 3ο και η Αντρεέεσκου θα προηγηθεί με 3-2. Η Καναδή θα σβήσει τριπλό μπρέικ πόιντ για να φτάσει στο 4-2 και με μπρέικ στο 5-2!

Η Σάρα Σορίμπες Τόρμο μειώνει με μπρέικ σε 5-3 και η Μπιάνκα Αντρεέσκου με νέο μπρέικ θα κλείσει το σετ στο 6-3.

Ο 12ος ημιτελικός της Σάκκαρη

Ο ημιτελικός στο Miami Open θα είναι ο 12ος για την Μαρία Σάκκαρη. Σε τουρνουά αντίστοιχης κατηγορίας έχει φτάσει σε ημιτελικό στη Γουχάν (2017) και στη Ρώμη (2019).

Συνολικά η Ελληνίδα σε 11 ημιτελικούς έχει 9 ήττες. Οι δυο νίκες της ήρθαν το 2018 στο Σαν Χοσέ και το 2019 στο Μαρόκο όπου και κέρδισε τον μοναδικό τίτλο της καριέρας της.

Αναλυτικά οι ημιτελικοί της Μαρίας Σάκκαρη:

2017

1. Καρολίν Γκαρσία - Σάκκαρη 6-3, 6-2 (Wuhan Open)

2018

2. Χέρτζοκ-Σάκκαρη 6-4, 6-2 (Istanbul Cup)

3. Σάκκαρη-Κόλινς 3-6, 7-5, 6-2 (Silicon Valley)

4. Μπέρτενς-Σάκκαρη 6-4, 6-2 (Korea Open)

2019

5. Σάκκαρη-Φαν Ούιτβανκ 6-4, 6-4 (Rabat)

6. Πλίσκοβα-Σάκκαρη 6-4, 6-4 (Italian Open)

7. Ζενγκ-Σάκκαρη 7-6 (5), 6-2 (Silicon Valley)

2020

8. Ριμπάκινα-Σάκκαρη 6-3, 5-7, 6-1 (St.Peterburg)

9. Αζαρένκα-Σάκκαρη 6-1, 6-3 (Ostrava Open)

2021

10. Σαμπαλένκα-Σάκκαρη 6-3, 6-2 (Abu Dhabi Open)

11. Κονταβέιτ-Σάκκαρη 2-6, 6-3, 11-9 (Grampians Trophy).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΑΚΚΑΡΗ - ΟΣΑΚΑ 2-0: Η νίκη της ζωής της! (vids)

Miami Open: Την Πέμπτη (20:00) η μάχη Τσιτσιπά -Χούρκατς

Miami Open: Τελικός σημαίνει νέο ρεκόρ καριέρας για Σάκκαρη

A phenomenal performance @Bandreescu_ battles past Sorribes Tormo 6-4, 3-6, 6-3! Will face Sakkari in the semifinals.#MiamiOpen pic.twitter.com/QYOpmGzEDZ — wta (@WTA) April 1, 2021

The opening set goes to the @Bandreescu_ takes it with a winner, 6-4!#MiamiOpen pic.twitter.com/MEAw53Mf1i — wta (@WTA) April 1, 2021

Top quality match for sure @Bandreescu_ takes the game with a brilliant passing shot! #MiamiOpen pic.twitter.com/utWX69tllZ — wta (@WTA) March 31, 2021