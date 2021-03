Στον 2ο γύρο του Mexican Open που διεξάγεται στο Ακαπούλκο προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς .

Ο Έλληνας τενίστας που είναι στο Νο1 του ταμπλό απέκλεισε σε 1.08' με 6-3, 6-1 τον Γάλλο (Νο31) Μπενουά Περ και θα παίξει για μια θέση στα προημιτελικά με τον Αμερικανό Τζον Ίσνερ.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε 13 winners και 16 αβίαστα και ο Μπενουά Περ 15-24. Ο Γάλλος είχε και 9 (2) διπλά σφάλματα.

Αυτή είναι η πρώτη νίκη του Στέφανου Τσιτσιπά στο Mexican Open στην "παρθενική" συμμετοχή του στο τουρνουά. Ο Γάλλος δεν σταμάτησε να γκρινιάζει στον διαιτητή για τις αποφάσεις του, χωρίς να έχει δίκαιιο, αλλά ο Έλληνας δεν επηρεάστηκε και έφτασε άνετα στη νίκη.

Στο 1ο σετ και στο 2ο γκέιμ ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα έχει μπρέικ πόιντ αλλά ο Μπενουά Περ θα το σβήσει. Θα φτάσει όμως στο μπρέικ με την 2η ευκαιρία και παράλληλα στο 2-0!

Ο Γάλλος θα μειώσει σε 3-1 και ο Έλληνας με άσο θα κλείσει το 5ο για το 4-1. Μετά από 3 ισοπαλίες ο Περ θα κλείσει το 6ο (4-2) και με άσο θα πάρει και το 8ο (5-3).

Τελικά ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα κλείσει το σετ στο σερβίς του με 6-3.

Στο 1ο γκέιμ του 2ου σετ, ο Περ με διπλό σφάλμα θα δώσει μπρέικ πόιντ στον Τσιτσιπά και με νέο διπλό σφάλμα θα του χαρίσει το μπρέικ (1-0). Με το σερβίς του θα φτάσει στο 2-0 και με νέο μπρέικ στο 3-0.

Θα κρατήσει το σερβίς του για το 4-0 και ο Περ θα σβήσει 2 μπρέικ πόιντ στο 5ο για να μειώσει σε 4-1.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα σβήσει 2 μπρέικ πόιντ του Μπενουά Περ για το 5-1 και με μπρέικ στο 6-1.

Tsitsi-FAST @steftsitsipas races past Benoit Paire 6-3, 6-1 in just 69 minutes on his Acapulco debut. #AMT2021 pic.twitter.com/Dx0uvJrnrx

— Tennis TV (@TennisTV) March 17, 2021