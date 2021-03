Η Πέτρα Κβίτοβα και η Γκαρμπίνιε Μουγκουρούθα θα διεκδικήσουν το Σάββατο στον τελικό τον τίτλο στο Qatar Total Open που φιλοξενεί η Ντόχα.

Η Τσέχα που είναι στο Νο10 κόσμου απέκλεισε με 6-4, 6-4 την Αμερικανίδα Τζέσικα Πέγκουλα στον ημιτελικό ενώ η Γκαρμπίνιε Μουγκοθρούθα προκρίθηκε άνευ αγώνα αφού η αντίπαλος της στον ημιτελικό Βικτόρια Αζαρένκα αποσύρθηκε λόγω ενοχλήσεων στην πλάτη.

Οι δυο φιναλίστ είχαν παίξει και στον τελικό του 2018 με την Κβίτοβα να κερδίζει με 3-6, 6-3, 6-4! Αυτό ήταν και το τελευταίο τους παιχνίδι. Συνολικά η Τσέχα έχει να επιδείξει σε 5 αγώνες με την Ισπανίδα 4 νίκες.

Για την Κβίτοβα θα είναι ο 3ος τελικός στη Ντόχα αφού είχε αγωνιστεί και το 2020 αλλά ηττήθηκε από την Αρίνα Σαμπαλένκα.

Into her @Petra_Kvitova defeats Pegula 6-4, 6-4 and will face Muguruza in the final.#QatarTotalOpen2021 pic.twitter.com/egPevzEruR

— wta (@WTA) March 5, 2021