Στα προημιτελικά του Qatar Total Open της Ντόχα προκρίθηκε η Μαρία Σάκκαρη .

Η Ελληνίδα τενίστρια απέκλεισε με 6-2, 6-2 την Αμερικανίδα Μάντισον Κις στον 2ο γύρο και θα παίξει την Πέμπτη στον προημιτελικό με την νικήτρια του αγώνα της Σαμπαλένκα με την Μουγκουρούθα.

Η Μαρία Σάκκαρη χρειάστηκε 68' για να φτάσει στη νίκη και είχε 4/9 μπρέικ πόιντ ενώ η Μάντισον Κις είχε 0/1.

Αυτή είναι η 2η νίκη της Ελληνίδας επί της Αμερικανίδας (πρώην Νο7) στους τελευταίους 13 μήνες.

Στο 1ο σετ η Μαρία Σάκκαρη με μπρέικ θα προηγηθεί με 2-1 και με 2ο συνεχόμενο love game θα φτάσει στο 3-1! Με νέο love service game θα πάρει προβάδισμα με 4-2.

Στο 7ο γκέιμ η Κις θα υποπέσει σε διπλό σφάλμα και θα δώσει ευκαιρία για μπρέικ πόιντ στη Σάκκαρη.

Η Αμερικανίδα θα το σβήσει και θα σβήσει και άλλα 2 μπρέικ πόιντ. Όμως η Μαρία Σάκκαρη με την 4η ευκαιρία της θα κλείσει το γκέιμ με μπρέικ για το 5-2. Με το σερβίς της θα φτάσει στο 6-2 και θα κλείσει το σετ σε 35'.

Η Σάκκαρη θα χάσει μόλις 3 πόντους στο σερβίς της στο 1ο σετ.

Στο 2ο σετ η Μαρία Σάκκαρη θα σβήσει μπρέικ πόιντ στο 2ο γκέιμ και θα ισοφαρίσει σε 1-1. Η Ελληνίδα θα κάνει μπρέικ για το 3-2 και με το σερβίς της θα προηγηθεί με 4-2.

Με νέο μπρέικ θα φτάσει στο 5-2 και θα κλείσει το σετ στο 6-2.

Moving on swiftly in Doha mariasakkari is into the last eight with a 6-2, 6-2 victory over Keys.#QatarTotalOpen2021 pic.twitter.com/EioZGpI5mU

— wta (@WTA) March 3, 2021