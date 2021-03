Ένα χρόνο και λίγες ημέρες μετά από την συνάντηση τους στο Australian Open η Μάντισον Κις και η Μαρία Σάκκαρη θα βρεθούν ξανά αντίπαλες στο κορτ αυτή τη φορά στη Ντόχα και στον 2ο γύρο του Qatar Total Open.

Η Αμερικανίδα επικράτησε με 6-4, 6-1 της Μπελίντα Μπένσιτς στον 1ο γύρο και θα παίξει την Τετάρτη (18:00, Cosmote Sport 9) με την Ελληνίδα για μια θέση στα προημιτελικά.

Η Μάντισον Κις που είναι πρώην Νο7 και φιναλίστ στο US Open 2017 σήμερα είναι στο Νο19 κόσμου ενώ η Μαρία Σάκκαρη που στην πρεμιέρα της απέκλεισε την Μαγιάρ Σερίφ είναι στο Νο25.

Η Μαρία Σάκκαρη και η Μάντισον Κις έχουν δώσει μονάχα έναν αγώνα που εξελίχθηκε σε θρίαμβο της Ελληνίδας.

Ήταν στον 3ο γύρο του Australian Open 2020 και η Μαρία Σάκκαρη είχε επικρατήσει με 6-4, 6-4 την 24η Ιανουαρίου και είχε προκριθεί για πρώτη φορά στην καριέρα της στους "16" σε Grand Slam.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η Μάντισον Κις είχε βρεθεί θετική στον covid-19 στα μέσα Ιανουαρίου και έτσι δεν ταξίδεψε στη Μελβούρνη για το Australian Open 2021.

Welcome back to the party, @Madison_Keys

Takes down No.6 seed Bencic 6-4, 6-1 in her first match since September!#QatarTotalOpen2021 pic.twitter.com/I6VgYNFzF2

